https://crimea.ria.ru/20231004/sbity-dve-ukrainskie-rakety-neptun-i-74-bespilotnika--minoborony-1131848030.html

Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны

Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны

Российские средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T14:41

2023-10-04T14:41

2023-10-04T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ПВО и системы РЭБ уничтожили и подавили 74 украинских беспилотника. Уточняется, что дроны сбиты над территориями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Харьковской областей.Всего с начала спецоперации российскими войсками уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотник, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на среду ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников – в небе уничтожены 19 БПЛА. В результате падения обломков дронов повреждены административное здание, дом и автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья КрымаМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковНад Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, харьковская область, министерство обороны рф, новости сво