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Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны
Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны
Российские средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ПВО и системы РЭБ уничтожили и подавили 74 украинских беспилотника. Уточняется, что дроны сбиты над территориями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Харьковской областей.Всего с начала спецоперации российскими войсками уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотник, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на среду ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников – в небе уничтожены 19 БПЛА. В результате падения обломков дронов повреждены административное здание, дом и автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья КрымаМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковНад Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
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пво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, харьковская область, министерство обороны рф, новости сво
Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны

Минобороны: российская ПВО сбила две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника

14:41 04.10.2023 (обновлено: 14:43 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Град", – говорится в сообщении.

Кроме того, ПВО и системы РЭБ уничтожили и подавили 74 украинских беспилотника. Уточняется, что дроны сбиты над территориями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Харьковской областей.
Всего с начала спецоперации российскими войсками уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотник, 440 зенитных ракетных комплексов, 12326 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, в ночь на среду ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников – в небе уничтожены 19 БПЛА. В результате падения обломков дронов повреждены административное здание, дом и автомобили.
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