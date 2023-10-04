Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231004/massirovannaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-sbito-19-bespilotnikov--1131833271.html
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников минувшей ночью – в небе над тремя районам региона уничтожены 19 БПЛА. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T09:19
2023-10-04T09:19
пво
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131174886_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_946d90a27dcbfccbba0a25cfa6fd0704.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников минувшей ночью – в небе над тремя районам региона уничтожены 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В результате падения обломков беспилотников повреждено административное здание в Белгороде. Также в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна и повреждены три автомобиля. В данный момент службы проводят территориальный обход, чтобы уточнить, есть ли еще какие-то повреждения, добавил Гладков.По его словам, в регионе идут плановые работы по восстановлению жилых домов, поврежденных после атак ВСУ.Гладков также отметил, что в области проведена масштабная тренировка по гражданской обороне для отработки взаимодействия всех силовых структур, организацией, ведомств и властей региона для усиления работы на случай ЧС.Около двух часов ночи 4 октября Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО и ими сбиты воздушные цели.Утром 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами, а также предприняли попытку атаковать беспилотником самолетного типа, который был уничтожен силами ПВО над Брянским районом. Также в Минобороны заявили, что минувшей ночью в северо-западном районе у берегов Крыма была уничтожена украинская ДРГ, пытавшейся высадиться в районе мыса Тарханкут. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми
https://crimea.ria.ru/20231004/vsu-obstrelyali-kassetnymi-boepripasami-chetyre-rayona-bryanskoy-oblasti-1131832359.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131174886_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_19a1969ec5f056af4cd4a36887d024ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников

Силами ПВО в Белгородской области сбито 19 беспилотников, атаковавших регион ночью

09:19 04.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников минувшей ночью – в небе над тремя районам региона уничтожены 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Сегодня между 1-00 и 2-00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов", – сообщил Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В результате падения обломков беспилотников повреждено административное здание в Белгороде. Также в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна и повреждены три автомобиля. В данный момент службы проводят территориальный обход, чтобы уточнить, есть ли еще какие-то повреждения, добавил Гладков.
По его словам, в регионе идут плановые работы по восстановлению жилых домов, поврежденных после атак ВСУ.
"Работы идут в плановом режиме, за исключением, к сожалению, тех улиц в селе Новая Таволжанка, где пока оперативная обстановка не позволяет войти строителям. Самый большой объем работ в Шебекино", – уточнил он.
Гладков также отметил, что в области проведена масштабная тренировка по гражданской обороне для отработки взаимодействия всех силовых структур, организацией, ведомств и властей региона для усиления работы на случай ЧС.
Около двух часов ночи 4 октября Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО и ими сбиты воздушные цели.
Утром 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами, а также предприняли попытку атаковать беспилотником самолетного типа, который был уничтожен силами ПВО над Брянским районом.
Также в Минобороны заявили, что минувшей ночью в северо-западном районе у берегов Крыма была уничтожена украинская ДРГ, пытавшейся высадиться в районе мыса Тарханкут.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
08:02
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области
 
ПВОБелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения
09:27Керченская паромная переправа: обстановка на утро среды
09:19Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
08:49Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
08:17Крымский мост открыт: обстановка на утро среды
08:16В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы
08:02ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области
07:59Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму
07:42Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
07:35Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей
07:03Или дорого, или его нет: что не нравится россиянам в своем жилье
06:41Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора
06:02Будут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
23:59Спикер палаты представителей конресса США Маккарти отправлен в отставку
23:20Главное за день: 3 октября
23:01"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни
22:49Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке
22:26Власти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-Петри
Лента новостейМолния