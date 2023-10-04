https://crimea.ria.ru/20231004/massirovannaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-sbito-19-bespilotnikov--1131833271.html
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников минувшей ночью – в небе над тремя районам региона уничтожены 19 БПЛА. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T09:19
2023-10-04T09:19
2023-10-04T09:19
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белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
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беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников минувшей ночью – в небе над тремя районам региона уничтожены 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В результате падения обломков беспилотников повреждено административное здание в Белгороде. Также в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна и повреждены три автомобиля. В данный момент службы проводят территориальный обход, чтобы уточнить, есть ли еще какие-то повреждения, добавил Гладков.По его словам, в регионе идут плановые работы по восстановлению жилых домов, поврежденных после атак ВСУ.Гладков также отметил, что в области проведена масштабная тренировка по гражданской обороне для отработки взаимодействия всех силовых структур, организацией, ведомств и властей региона для усиления работы на случай ЧС.Около двух часов ночи 4 октября Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО и ими сбиты воздушные цели.Утром 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами, а также предприняли попытку атаковать беспилотником самолетного типа, который был уничтожен силами ПВО над Брянским районом. Также в Минобороны заявили, что минувшей ночью в северо-западном районе у берегов Крыма была уничтожена украинская ДРГ, пытавшейся высадиться в районе мыса Тарханкут. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми
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пво, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
Силами ПВО в Белгородской области сбито 19 беспилотников, атаковавших регион ночью
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников минувшей ночью – в небе над тремя районам региона уничтожены 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Сегодня между 1-00 и 2-00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов", – сообщил Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В результате падения обломков беспилотников повреждено административное здание в Белгороде. Также в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна и повреждены три автомобиля. В данный момент службы проводят территориальный обход, чтобы уточнить, есть ли еще какие-то повреждения, добавил Гладков.
По его словам, в регионе идут плановые работы по восстановлению жилых домов, поврежденных после атак ВСУ.
"Работы идут в плановом режиме, за исключением, к сожалению, тех улиц в селе Новая Таволжанка, где пока оперативная обстановка не позволяет войти строителям. Самый большой объем работ в Шебекино", – уточнил он.
Гладков также отметил, что в области проведена масштабная тренировка по гражданской обороне для отработки взаимодействия всех силовых структур, организацией, ведомств и властей региона для усиления работы на случай ЧС.
Около двух часов ночи 4 октября Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО и ими сбиты воздушные цели.
Утром 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил
, что ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами, а также предприняли попытку атаковать беспилотником самолетного типа, который был уничтожен силами ПВО над Брянским районом.
Также в Минобороны заявили
, что минувшей ночью в северо-западном районе у берегов Крыма была уничтожена украинская ДРГ, пытавшейся высадиться в районе мыса Тарханкут.
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