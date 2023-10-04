https://crimea.ria.ru/20231004/massirovannaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-sbito-19-bespilotnikov--1131833271.html

Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников

Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников

ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников минувшей ночью – в небе над тремя районам региона уничтожены 19 БПЛА. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T09:19

2023-10-04T09:19

2023-10-04T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли массированную атаку на Белгородскую область силами беспилотников минувшей ночью – в небе над тремя районам региона уничтожены 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В результате падения обломков беспилотников повреждено административное здание в Белгороде. Также в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна и повреждены три автомобиля. В данный момент службы проводят территориальный обход, чтобы уточнить, есть ли еще какие-то повреждения, добавил Гладков.По его словам, в регионе идут плановые работы по восстановлению жилых домов, поврежденных после атак ВСУ.Гладков также отметил, что в области проведена масштабная тренировка по гражданской обороне для отработки взаимодействия всех силовых структур, организацией, ведомств и властей региона для усиления работы на случай ЧС.Около двух часов ночи 4 октября Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО и ими сбиты воздушные цели.Утром 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами, а также предприняли попытку атаковать беспилотником самолетного типа, который был уничтожен силами ПВО над Брянским районом. Также в Минобороны заявили, что минувшей ночью в северо-западном районе у берегов Крыма была уничтожена украинская ДРГ, пытавшейся высадиться в районе мыса Тарханкут. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность