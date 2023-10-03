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ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами
ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 03.10.2023
ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово в Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T07:15
2023-10-03T07:19
александр богомаз
кассетные боеприпасы
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
брянская область
обстрелы брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово в Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Предварительно, в результате обстрелы пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозпостроек. Сейчас продолжается обследование территории поселка. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные территории РФ, атакуют с беспилотников и устраивают диверсии. При этом боевик бъют по мирной инфраструктуре, в частности по жилым домам и зданиям школ. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму объявлен высокий, "желтый" уровень террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюСколько домов повреждено в Курской области за время обстреловВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
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РИА Новости Крым
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александр богомаз, кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, брянская область, обстрелы брянской области
ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами

Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово Брянской области кассетными боеприпасами

07:15 03.10.2023 (обновлено: 07:19 03.10.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово в Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Предварительно, в результате обстрелы пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозпостроек. Сейчас продолжается обследование территории поселка. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные территории РФ, атакуют с беспилотников и устраивают диверсии. При этом боевик бъют по мирной инфраструктуре, в частности по жилым домам и зданиям школ. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму объявлен высокий, "желтый" уровень террористической угрозы.
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Александр БогомазКассетные боеприпасыВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовостиБрянская областьОбстрелы Брянской области
 
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