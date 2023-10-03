https://crimea.ria.ru/20231003/vsu-obstrelyali-bryanskuyu-oblast-kassetnymi-boepripasami-1131812352.html

ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами

ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами - РИА Новости Крым, 03.10.2023

ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами

Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово в Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T07:15

2023-10-03T07:15

2023-10-03T07:19

александр богомаз

кассетные боеприпасы

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

новости

брянская область

обстрелы брянской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово в Брянской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Предварительно, в результате обстрелы пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и хозпостроек. Сейчас продолжается обследование территории поселка. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные территории РФ, атакуют с беспилотников и устраивают диверсии. При этом боевик бъют по мирной инфраструктуре, в частности по жилым домам и зданиям школ. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму объявлен высокий, "желтый" уровень террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюСколько домов повреждено в Курской области за время обстреловВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, брянская область, обстрелы брянской области