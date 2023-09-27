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Сколько домов повреждено в Курской области за время обстрелов - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Сколько домов повреждено в Курской области за время обстрелов
Сколько домов повреждено в Курской области за время обстрелов - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Сколько домов повреждено в Курской области за время обстрелов
Только в одном из районов Курской области - Сужданском - за все время обстрелов со стороны ВСУ повреждено более ста частных домов и три жилых многоэтажки. Об... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T07:52
2023-09-27T07:52
курская область
обстрелы курской области
роман старовойт
новости
обстрелы всу
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Только в одном из районов Курской области - Сужданском - за все время обстрелов со стороны ВСУ повреждено более ста частных домов и три жилых многоэтажки. Об этом сообщил губернатор региона роман Старовойт.Всего с начала проведения спецоперации, по данным губернатора, в Курской области отремонтировано 32 многоквартирных дома и 613 частных, два магазина, семь объектов соцкультуры в пяти муниципальных образованиях.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Только за день 26 сентября украинский дрон был уничтожен над территорией Курской области. БПЛА успел сбросить взрывное устройство на электроподстанцию, обесточенными оказались семь населенных пунктов. Также ВСУ атаковали Брянскую и Белгородскую области. В результате на белгородчине ранена мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областямВторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетовВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина
https://crimea.ria.ru/20230921/mirnaya-zhizn-pod-ognem-vsu-vypustili-po-khersonschine-bolee-100-snaryadov-1131566748.html
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курская область, обстрелы курской области, роман старовойт, новости, обстрелы всу, россия, украина
Сколько домов повреждено в Курской области за время обстрелов

Старовойт рассказал о последствиях обстрелов Курской области

07:52 27.09.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела села Теткино в Курской области
Последствия обстрела села Теткино в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Только в одном из районов Курской области - Сужданском - за все время обстрелов со стороны ВСУ повреждено более ста частных домов и три жилых многоэтажки. Об этом сообщил губернатор региона роман Старовойт.
"В Суджанском районе Курской области за все время было повреждено порядка 107 частных домовладений и три многоквартирных дома. На сегодняшний день восстановлено 99 объектов. В результате обстрела районного центра в конце июля повреждено 26 частных домовладений. Строительные бригады в течение двух недель починили там кровли и окна. Практически завершено восстановление остального имущества", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Всего с начала проведения спецоперации, по данным губернатора, в Курской области отремонтировано 32 многоквартирных дома и 613 частных, два магазина, семь объектов соцкультуры в пяти муниципальных образованиях.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Только за день 26 сентября украинский дрон был уничтожен над территорией Курской области. БПЛА успел сбросить взрывное устройство на электроподстанцию, обесточенными оказались семь населенных пунктов.
Также ВСУ атаковали Брянскую и Белгородскую области. В результате на белгородчине ранена мирная жительница.
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