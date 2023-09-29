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ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России
ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России - РИА Новости Крым, 29.09.2023
ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России
Здания школ в Курской и Белгородской областях попали под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T14:19
2023-09-29T14:19
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
обстрелы курской области
курская область
белгородская область
вячеслав гладков
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Здания школ в Курской и Белгородской областях попали под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Вячеслав Гладков.В Курской области киевские войска обстреляли село Гоголевка Суджанского района.Он уточнил, что специалисты приступят к ремонтным работам, когда это будет безопасно.В Белгородской области под удар ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа."Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Пострадавших нет. Также повреждения имеются в здании местной школы. Напомню, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате. Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - проинформировал Вячеслав Гладков в своих соцсетях.Белгородская, Курская и другие приграничные регионы России периодически подвергаются атакам ВСУ, поэтому в них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, в пятницу утром пять населенных пунктов Курской области, а также больница остались без электроснабжения в результате атаки вражеского беспилотника, который сбросил на подстанцию два взрывных устройства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюНовые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщинаРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, курская область, белгородская область, вячеслав гладков, роман старовойт, новости
ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России

Школы в Белгородской и Курской областях попали под обстрел со стороны ВСУ

14:19 29.09.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Здания школ в Курской и Белгородской областях попали под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Вячеслав Гладков.
В Курской области киевские войска обстреляли село Гоголевка Суджанского района.
"Серьезно пострадало здание бывшей школы. Осколками перебита линия электроснабжения, посечена водонапорная башня. В 4 домовладениях и местном ФАПе выбиты окна и повреждены фасады. Никто из жителей не пострадал", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что специалисты приступят к ремонтным работам, когда это будет безопасно.
В Белгородской области под удар ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа.
"Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Пострадавших нет. Также повреждения имеются в здании местной школы. Напомню, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате. Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - проинформировал Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Белгородская, Курская и другие приграничные регионы России периодически подвергаются атакам ВСУ, поэтому в них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, в пятницу утром пять населенных пунктов Курской области, а также больница остались без электроснабжения в результате атаки вражеского беспилотника, который сбросил на подстанцию два взрывных устройства.
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