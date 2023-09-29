https://crimea.ria.ru/20230929/vsu-obstrelyali-shkoly-v-prigranichnykh-regionakh-rossii-1131748180.html

ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России

ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России - РИА Новости Крым, 29.09.2023

ВСУ обстреляли школы в приграничных регионах России

Здания школ в Курской и Белгородской областях попали под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T14:19

2023-09-29T14:19

2023-09-29T14:19

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

обстрелы курской области

курская область

белгородская область

вячеслав гладков

роман старовойт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129474077_0:380:720:785_1920x0_80_0_0_3ef93dfa5e889b442259625768752218.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. Здания школ в Курской и Белгородской областях попали под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Вячеслав Гладков.В Курской области киевские войска обстреляли село Гоголевка Суджанского района.Он уточнил, что специалисты приступят к ремонтным работам, когда это будет безопасно.В Белгородской области под удар ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа."Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Пострадавших нет. Также повреждения имеются в здании местной школы. Напомню, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате. Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", - проинформировал Вячеслав Гладков в своих соцсетях.Белгородская, Курская и другие приграничные регионы России периодически подвергаются атакам ВСУ, поэтому в них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, в пятницу утром пять населенных пунктов Курской области, а также больница остались без электроснабжения в результате атаки вражеского беспилотника, который сбросил на подстанцию два взрывных устройства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области вражеский БПЛА подорвал подстанциюНовые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщинаРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230929/novaya-ataka-vsu-na-khersonskuyu-oblast--est-zhertvy-1131740008.html

курская область

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, курская область, белгородская область, вячеслав гладков, роман старовойт, новости