https://crimea.ria.ru/20231005/vsu-obstrelyali-kassetnymi-boepripasami-gorod-rylsk---postradala-zhenschina-1131867557.html

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 05.10.2023

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина

Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела приграничного города Рыльск кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T07:37

2023-10-05T07:37

2023-10-05T08:17

кассетные боеприпасы

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

роман старовойт

курская область

обстрелы курской области

новости

рыльск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела приграничного города Рыльск кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Кроме того, повреждения получили дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Часть боеприпасов не разорвалась. Сейчас в городе работают саперы. Власти продолжают подомовой обход. Глава региона заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь в ремонте поврежденного имущества.Ранее стало известно, что в результате ночных ударов ВСУ по объектам инфраструктуры области было частично отключена подача электроэнергии. Энергетики приступили к ремонту поврежденного оборудования.В среду под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали населенные пункты Брянской области. Повреждения получили около сотни домов, ЛЭП, автомобили и сервисный центр.Около сотни прилетов по гражданской инфраструктуре левобережья насчитали в Херсонской области. В Белгородской области расчеты противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников.В результате повреждения получило административное здание в Белгороде, а в селе Шишино в одном из домовладений выбило окна, повреждены три автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковПопытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута

https://crimea.ria.ru/20231005/nochnoy-obstrel-kurskoy-oblasti-so-storony-vsu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131867398.html

курская область

рыльск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, роман старовойт, курская область, обстрелы курской области, новости, рыльск