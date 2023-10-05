https://crimea.ria.ru/20231005/vsu-obstrelyali-kassetnymi-boepripasami-gorod-rylsk---postradala-zhenschina-1131867557.html
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 05.10.2023
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина
Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела приграничного города Рыльск кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T07:37
2023-10-05T07:37
2023-10-05T08:17
кассетные боеприпасы
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
роман старовойт
курская область
обстрелы курской области
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рыльск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела приграничного города Рыльск кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Кроме того, повреждения получили дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Часть боеприпасов не разорвалась. Сейчас в городе работают саперы. Власти продолжают подомовой обход. Глава региона заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь в ремонте поврежденного имущества.Ранее стало известно, что в результате ночных ударов ВСУ по объектам инфраструктуры области было частично отключена подача электроэнергии. Энергетики приступили к ремонту поврежденного оборудования.В среду под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали населенные пункты Брянской области. Повреждения получили около сотни домов, ЛЭП, автомобили и сервисный центр.Около сотни прилетов по гражданской инфраструктуре левобережья насчитали в Херсонской области. В Белгородской области расчеты противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников.В результате повреждения получило административное здание в Белгороде, а в селе Шишино в одном из домовладений выбило окна, повреждены три автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковПопытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
https://crimea.ria.ru/20231005/nochnoy-obstrel-kurskoy-oblasti-so-storony-vsu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131867398.html
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кассетные боеприпасы, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, роман старовойт, курская область, обстрелы курской области, новости, рыльск
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - один человек в больнице
07:37 05.10.2023 (обновлено: 08:17 05.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела приграничного города Рыльск кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Кроме того, повреждения получили дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Часть боеприпасов не разорвалась. Сейчас в городе работают саперы.
Власти продолжают подомовой обход. Глава региона заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь в ремонте поврежденного имущества.
Ранее стало известно, что в результате ночных ударов ВСУ по объектам инфраструктуры области было частично отключена подача электроэнергии. Энергетики приступили к ремонту поврежденного оборудования.
В среду под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали населенные пункты Брянской области. Повреждения получили около сотни домов
, ЛЭП, автомобили и сервисный центр.
Около сотни прилетов по гражданской инфраструктуре
левобережья насчитали в Херсонской области. В Белгородской области расчеты противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников
.
В результате повреждения получило административное здание в Белгороде, а в селе Шишино в одном из домовладений выбило окна, повреждены три автомобиля.
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