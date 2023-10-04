https://crimea.ria.ru/20231004/100-snaryadov-za-sutki-vsu-opyat-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-1131835838.html
100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 04.10.2023
100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:57
2023-10-04T10:57
2023-10-04T10:53
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131762368_0:0:1078:606_1920x0_80_0_0_6a957c7939c97b25bab8ae0f3e6d484a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам 55 снарядов из ствольной артиллерии: по Крынкам — 21, по Днепрянам — 13, по Алешкам — 10, по Старой Збурьевке — шесть, по Кардашинке — пять. Обстрелы продолжились и ночью.Как сообщалось, накануне военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными боевики потеряли 50 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской областиМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковРакетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
https://crimea.ria.ru/20231004/boytsy-dnepra-unichtozhili-25-boevikov-vsu-i-stantsiyu-radiorazvedki-1131835146.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131762368_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_ba597eb548d962fe82001ade32af28d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов