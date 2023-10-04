https://crimea.ria.ru/20231004/100-snaryadov-za-sutki-vsu-opyat-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-1131835838.html

100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область

100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 04.10.2023

100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область

Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T10:57

2023-10-04T10:57

2023-10-04T10:53

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам 55 снарядов из ствольной артиллерии: по Крынкам — 21, по Днепрянам — 13, по Алешкам — 10, по Старой Збурьевке — шесть, по Кардашинке — пять. Обстрелы продолжились и ночью.Как сообщалось, накануне военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными боевики потеряли 50 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской областиМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковРакетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении

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херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости