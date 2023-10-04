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100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 04.10.2023
100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:57
2023-10-04T10:53
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам 55 снарядов из ствольной артиллерии: по Крынкам — 21, по Днепрянам — 13, по Алешкам — 10, по Старой Збурьевке — шесть, по Кардашинке — пять. Обстрелы продолжились и ночью.Как сообщалось, накануне военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными боевики потеряли 50 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской областиМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотниковРакетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область

ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов

10:57 04.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, накануне в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам 55 снарядов из ствольной артиллерии: по Крынкам — 21, по Днепрянам — 13, по Алешкам — 10, по Старой Збурьевке — шесть, по Кардашинке — пять. Обстрелы продолжились и ночью.
"Ночью ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Песчановка, Пролетарка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - уточнили в экстренных службах.
Как сообщалось, накануне военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными боевики потеряли 50 человек.
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