https://crimea.ria.ru/20231004/vsu-obstrelyali-kassetnymi-boepripasami-chetyre-rayona-bryanskoy-oblasti-1131832359.html

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области - РИА Новости Крым, 04.10.2023

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области

Украинские войска обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, пострадали четыре района, разрушены дома. Об... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T08:02

2023-10-04T08:02

2023-10-04T08:41

брянская область

обстрелы брянской области

кассетные боеприпасы

пво

происшествия

александр богомаз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, пострадали четыре района, разрушены дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По предварительной информации, пострадавших в результате вражеской атаки людей нет. На местах работают оперативные и экстренные службы, районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются.Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ пытались совершить на регион террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа - он был уничтожен над Брянским районом силами российских ПВО, пострадавших и разрушений нет.Накануне, 3 октября, также сообщалось, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово Брянской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, кассетные боеприпасы, пво, происшествия, александр богомаз, новости