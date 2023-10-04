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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области - РИА Новости Крым, 04.10.2023
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области
Украинские войска обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, пострадали четыре района, разрушены дома. Об... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T08:02
2023-10-04T08:41
брянская область
обстрелы брянской области
кассетные боеприпасы
пво
происшествия
александр богомаз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, пострадали четыре района, разрушены дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По предварительной информации, пострадавших в результате вражеской атаки людей нет. На местах работают оперативные и экстренные службы, районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются.Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ пытались совершить на регион террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа - он был уничтожен над Брянским районом силами российских ПВО, пострадавших и разрушений нет.Накануне, 3 октября, также сообщалось, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово Брянской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, кассетные боеприпасы, пво, происшествия, александр богомаз, новости
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области

08:02 04.10.2023 (обновлено: 08:41 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, пострадали четыре района, разрушены дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы… Имеются частичные разрушения жилых домовладений, хозяйственных построек", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших в результате вражеской атаки людей нет. На местах работают оперативные и экстренные службы, районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются.
Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ пытались совершить на регион террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа - он был уничтожен над Брянским районом силами российских ПВО, пострадавших и разрушений нет.
Накануне, 3 октября, также сообщалось, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово Брянской области.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиКассетные боеприпасыПВОПроисшествияАлександр БогомазНовости
 
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