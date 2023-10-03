https://crimea.ria.ru/20231003/na-khersonskom-napravlenii-boeviki-vsu-poteryali-50-chelovek-za-sutki-1131815320.html

На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки

На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.10.2023

На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки

Военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T10:55

2023-10-03T10:55

2023-10-03T10:55

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

херсон

группировка войск "днепр"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131757548_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c0b87541776e556d150e51918073303c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными боевики потеряли 50 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне была уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, семь боевиков киевского режима погибли, еще четверо ранены.На Херсонском направлении, в районе Днепровского, подбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Погибли пять боевиков ВСУ, трое получили ранения.На этом же направлении, возле населенного пункта Понятовка, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника: шестеро убиты, двое ранены.Ранее сообщалось, что бойцы российский группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский склад ГСМ на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУНа аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУВидим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре

херсон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, херсон, группировка войск "днепр"