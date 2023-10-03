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На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.10.2023
На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
Военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T10:55
2023-10-03T10:55
потери всу
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херсон
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными боевики потеряли 50 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне была уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, семь боевиков киевского режима погибли, еще четверо ранены.На Херсонском направлении, в районе Днепровского, подбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Погибли пять боевиков ВСУ, трое получили ранения.На этом же направлении, возле населенного пункта Понятовка, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника: шестеро убиты, двое ранены.Ранее сообщалось, что бойцы российский группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский склад ГСМ на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУНа аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУВидим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, херсон, группировка войск "днепр"
На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки

Бойцы группировки "Днепр" на Херсонщине вывели из строя 50 боевиков ВСУ за сутки

10:55 03.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Военнослужащие российский группировки войск "Днепр" уничтожили две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении, убитыми и ранеными боевики потеряли 50 человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В островной зоне была уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, семь боевиков киевского режима погибли, еще четверо ранены.
На Херсонском направлении, в районе Днепровского, подбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Погибли пять боевиков ВСУ, трое получили ранения.
На этом же направлении, возле населенного пункта Понятовка, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника: шестеро убиты, двое ранены.
"На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ (3 единицы автомобильной техники выведены из строя, 15 боевиков ВСУ погибли, 8 ранены), - уточнили в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что бойцы российский группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский склад ГСМ на Херсонском направлении.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотХерсонГруппировка войск "Днепр"
 
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