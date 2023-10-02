https://crimea.ria.ru/20231002/na-aerodrome-pod-dnepropetrovskom-razbity-sklady-topliva-vsu-1131798993.html

На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ

На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2023

На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ

Российские военные уничтожили вражеские топливные склады на аэродроме в Днепропетровской области, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T14:54

2023-10-02T14:54

2023-10-02T14:57

долгинцево

новости сво

министерство обороны рф

днепропетровская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили вражеские топливные склады на аэродроме в Днепропетровской области, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России.В районе запорожской Преображенки уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав". В районе луганского Петровского – узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, за сутки российские военные сбили две ракеты HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ВСУ и 45 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребителиИх тысячи: названы безвозвратные потери ВСУГруппировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков

долгинцево

днепропетровская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

долгинцево, новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу