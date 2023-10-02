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На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ
На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2023
На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ
Российские военные уничтожили вражеские топливные склады на аэродроме в Днепропетровской области, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T14:54
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долгинцево
новости сво
министерство обороны рф
днепропетровская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили вражеские топливные склады на аэродроме в Днепропетровской области, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России.В районе запорожской Преображенки уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав". В районе луганского Петровского – узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, за сутки российские военные сбили две ракеты HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ВСУ и 45 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребителиИх тысячи: названы безвозвратные потери ВСУГруппировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков
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РИА Новости Крым
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долгинцево, новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ

Минобороны: на аэродроме в Днепропетровской области уничтожены склады топлива

14:54 02.10.2023 (обновлено: 14:57 02.10.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили вражеские топливные склады на аэродроме в Днепропетровской области, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России.

"На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины", сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В районе запорожской Преображенки уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав". В районе луганского Петровского – узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, за сутки российские военные сбили две ракеты HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ВСУ и 45 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники.
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ДолгинцевоНовости СВОМинистерство обороны РФДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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