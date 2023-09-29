https://crimea.ria.ru/20230929/ikh-tysyachi-nazvany-bezvozvratnye-poteri-vsu-1131750842.html

Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ

Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ

ВСУ за неделю потеряли в зоне спецоперации около 3,7 тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники, наибольшие потери противник понес на Донецком... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T16:31

2023-09-29T16:31

2023-09-29T16:34

новости сво

министерство обороны рф

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авдеевка

марьинка (город в днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли в зоне спецоперации около 3,7 тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое направлениеНа Донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах города Артемовск, населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР. Подразделениями "Южной" группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ.Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Заря ДНР.По данным Минобороны, для восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка командование ВСУ перебросило с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.Запорожское направлениеПодразделения российских войск за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Возле Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области поражены скопления живой силы и техники трех бригад противника.И добавили, что "командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь".Южно-Донецкое направлениеРоссийские подразделения отразили четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии наносились удары по скоплениям живой силы и техники противника. Здесь за неделю Киев потерял более 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.Кроме того, в районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.Купянское направлениеУдарами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области.Краснолиманское и Херсонское направленияВСУ силами трех бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции у населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Однако бойцы российской группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 12 атак противника.На Херсонском направлении основные усилия ВС России были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения этой задачи пресечена деятельность трех украинских ДРГ. Уничтожено за неделю около 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.Кроме того, средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда, четыре противорадиолокационных ракеты HARM и 185 украинских беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления "Иностранного легиона" уничтожен групповыми ударамиРоссийские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать ДнепрНа аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители

артемовск

авдеевка

марьинка (город в днр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

работино

купянск

харьковская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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