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Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ
Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ
ВСУ за неделю потеряли в зоне спецоперации около 3,7 тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники, наибольшие потери противник понес на Донецком... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T16:31
2023-09-29T16:34
новости сво
министерство обороны рф
артемовск
авдеевка
марьинка (город в днр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
работино
купянск
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли в зоне спецоперации около 3,7 тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое направлениеНа Донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах города Артемовск, населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР. Подразделениями "Южной" группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ.Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Заря ДНР.По данным Минобороны, для восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка командование ВСУ перебросило с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.Запорожское направлениеПодразделения российских войск за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Возле Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области поражены скопления живой силы и техники трех бригад противника.И добавили, что "командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь".Южно-Донецкое направлениеРоссийские подразделения отразили четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии наносились удары по скоплениям живой силы и техники противника. Здесь за неделю Киев потерял более 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.Кроме того, в районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.Купянское направлениеУдарами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области.Краснолиманское и Херсонское направленияВСУ силами трех бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции у населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Однако бойцы российской группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 12 атак противника.На Херсонском направлении основные усилия ВС России были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения этой задачи пресечена деятельность трех украинских ДРГ. Уничтожено за неделю около 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.Кроме того, средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда, четыре противорадиолокационных ракеты HARM и 185 украинских беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления "Иностранного легиона" уничтожен групповыми ударамиРоссийские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать ДнепрНа аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители
артемовск
авдеевка
марьинка (город в днр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
работино
купянск
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новости сво, министерство обороны рф, артемовск, авдеевка, марьинка (город в днр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, работино, купянск, харьковская область, херсонская область, потери всу
Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли в зоне спецоперации около 3700 военнослужащих

16:31 29.09.2023 (обновлено: 16:34 29.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен— РИА Новости Крым. ВСУ за неделю потеряли в зоне спецоперации около 3,7 тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Донецкое направление

На Донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах города Артемовск, населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР. Подразделениями "Южной" группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ.
"В результате боевых действий противник потерял более 1760 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.
Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Заря ДНР.
По данным Минобороны, для восполнения значительных потерь живой силы в ходе неудавшихся штурмов населенных пунктов Клещеевка и Андреевка командование ВСУ перебросило с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.

Запорожское направление

Подразделения российских войск за неделю отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Возле Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области поражены скопления живой силы и техники трех бригад противника.
"В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
И добавили, что "командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь".

Южно-Донецкое направление

Российские подразделения отразили четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии наносились удары по скоплениям живой силы и техники противника. Здесь за неделю Киев потерял более 750 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.
Кроме того, в районе Марфополя уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Купянское направление

Ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области.
"На данном направлении противник потерял свыше 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии. Кроме того, у Берестового, Кисловки и Огурцово Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ", - отмечается в сводке.

Краснолиманское и Херсонское направления

ВСУ силами трех бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции у населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Однако бойцы российской группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 12 атак противника.
"Потери ВСУ за неделю составили более 360 украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий", - проинформировали в Минобороны.
На Херсонском направлении основные усилия ВС России были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения этой задачи пресечена деятельность трех украинских ДРГ. Уничтожено за неделю около 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.
Кроме того, средствами ПВО в течение недели перехвачено 33 реактивных снаряда, четыре противорадиолокационных ракеты HARM и 185 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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