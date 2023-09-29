https://crimea.ria.ru/20230929/na-aerodrome-kulbakino-unichtozheny-polskie-istrebiteli--1131750157.html

На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители

На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители - РИА Новости Крым, 29.09.2023

На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители

На аэродроме Кульбакино под Николаевом уничтожены два поставленных ВСУ Польшей истребителя Миг-29, модернизированных под применение дальнобойных ракет западного РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T16:01

2023-09-29T16:01

2023-09-29T16:41

министерство обороны рф

новости сво

днепропетровская область

николаевская область

кульбакино

долгинцево

потери всу

армия и флот

клещеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_71586f72d9223f4c15f377cc38558ae1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На аэродроме Кульбакино под Николаевом уничтожены два поставленных ВСУ Польшей истребителя Миг-29, модернизированных под применение дальнобойных ракет западного производства. Это следует из сводки Минобороны РФ.Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя Миг-29 ВСУ, а в районе села Торецкое в ДНР сбит украинский штурмовик Су-25.Также средствами российских ПВО в районе села Клещеевка в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.Всего за неделю ВКС России уничтожили 5 боевых самолетов воздушных сил Украины.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, поразив пункт управления формирования "Иностранный легион, а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами.

https://crimea.ria.ru/20230929/rossiyskie-voennye-presekli-dve-popytki-vsu-forsirovat-dnepr-1131740211.html

днепропетровская область

николаевская область

кульбакино

долгинцево

клещеевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, николаевская область, кульбакино, долгинцево, потери всу , армия и флот, клещеевка