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На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители
На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители - РИА Новости Крым, 29.09.2023
На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители
На аэродроме Кульбакино под Николаевом уничтожены два поставленных ВСУ Польшей истребителя Миг-29, модернизированных под применение дальнобойных ракет западного РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T16:01
2023-09-29T16:41
министерство обороны рф
новости сво
днепропетровская область
николаевская область
кульбакино
долгинцево
потери всу
армия и флот
клещеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На аэродроме Кульбакино под Николаевом уничтожены два поставленных ВСУ Польшей истребителя Миг-29, модернизированных под применение дальнобойных ракет западного производства. Это следует из сводки Минобороны РФ.Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя Миг-29 ВСУ, а в районе села Торецкое в ДНР сбит украинский штурмовик Су-25.Также средствами российских ПВО в районе села Клещеевка в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.Всего за неделю ВКС России уничтожили 5 боевых самолетов воздушных сил Украины.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, поразив пункт управления формирования "Иностранный легион, а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами.
https://crimea.ria.ru/20230929/rossiyskie-voennye-presekli-dve-popytki-vsu-forsirovat-dnepr-1131740211.html
днепропетровская область
николаевская область
кульбакино
долгинцево
клещеевка
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министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, николаевская область, кульбакино, долгинцево, потери всу , армия и флот, клещеевка
На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребители

Минобороны: на аэродроме Кульбакино уничтожены два польских истребителя Миг-29

16:01 29.09.2023 (обновлено: 16:41 29.09.2023)
 
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© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На аэродроме Кульбакино под Николаевом уничтожены два поставленных ВСУ Польшей истребителя Миг-29, модернизированных под применение дальнобойных ракет западного производства. Это следует из сводки Минобороны РФ.
"Ночью 29-го сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены еще два поставленных из Польши истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения", – говорится в сообщении.
Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя Миг-29 ВСУ, а в районе села Торецкое в ДНР сбит украинский штурмовик Су-25.
Также средствами российских ПВО в районе села Клещеевка в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.
Всего за неделю ВКС России уничтожили 5 боевых самолетов воздушных сил Украины.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, поразив пункт управления формирования "Иностранный легион, а также крупные арсеналы с вооружением и боеприпасами.
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Министерство обороны РФНовости СВОДнепропетровская областьНиколаевская областьКульбакиноДолгинцевоПотери ВСУАрмия и флотКлещеевка
 
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