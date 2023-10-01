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Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков
Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков
Бойцы российский группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский склад ГСМ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T12:05
2023-10-01T12:06
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
новости
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Бойцы российский группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский склад ГСМ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне огнем ВС РФ разбита позиция одного из украинских подразделений, ВСУ потеряли пять человек убитыми, трое ранены. На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" вывели из строя 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ погибли, двое получили ранения.Ранее на Каховском направлении в районе Николаевки бойцы группировки "Днепр" вскрыли подготовку диверсионно-разведывательной группы ВСУ к форсированию реки Днепр. На Херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсирования Днепра в районе о. Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУРакетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУКогда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева
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группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, новости, вооруженные силы россии, потери всу
Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области украинский склад ГСМ

12:05 01.10.2023 (обновлено: 12:06 01.10.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Бойцы российский группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский склад ГСМ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожен склад ГСМ, две единицы техники вышли из строя, восемь боевиков ВСУ погибли. Также уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, пять боевиков ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В островной зоне огнем ВС РФ разбита позиция одного из украинских подразделений, ВСУ потеряли пять человек убитыми, трое ранены.
На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" вывели из строя 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ погибли, двое получили ранения.
Ранее на Каховском направлении в районе Николаевки бойцы группировки "Днепр" вскрыли подготовку диверсионно-разведывательной группы ВСУ к форсированию реки Днепр. На Херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсирования Днепра в районе о. Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ.
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Группировка войск "Днепр"Новости СВОХерсонская областьНовостиВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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