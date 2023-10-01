https://crimea.ria.ru/20231001/gruppirovka-dnepr-unichtozhila-toplivnyy-sklad-vsu-i-20-boevikov--1131777453.html

Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков

Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков

Бойцы российский группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский склад ГСМ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T12:05

2023-10-01T12:05

2023-10-01T12:06

группировка войск "днепр"

новости сво

херсонская область

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вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Бойцы российский группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский склад ГСМ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне огнем ВС РФ разбита позиция одного из украинских подразделений, ВСУ потеряли пять человек убитыми, трое ранены. На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" вывели из строя 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ погибли, двое получили ранения.Ранее на Каховском направлении в районе Николаевки бойцы группировки "Днепр" вскрыли подготовку диверсионно-разведывательной группы ВСУ к форсированию реки Днепр. На Херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсирования Днепра в районе о. Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУРакетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУКогда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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