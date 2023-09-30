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Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
Эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ разгромлены российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК)... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T21:52
2023-09-30T22:05
министерство обороны рф
новости сво
"искандер"
николаевская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ разгромлены российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Николаевской области разведкой было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, рассказали в ведомстве,.Кроме того, в районе населенного пункта Курахово на Донецком направлении ракетным ударом был разгромлен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20230930/zhdem-i-gotovimsya-kak-rossiya-otvetit-na-novoe-kontrnastuplenie-vsu-1131767893.html
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министерство обороны рф, новости сво, "искандер", николаевская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ – Минобороны

21:52 30.09.2023 (обновлено: 22:05 30.09.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ разгромлены российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Николаевской области разведкой было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, рассказали в ведомстве,.

"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", – сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Курахово на Донецком направлении ракетным ударом был разгромлен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

"В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника", – отметили в министерстве.

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