https://crimea.ria.ru/20230930/raketnye-kompleksy-iskander-unichtozhili-eshelon-s-bronetekhnikoy-vsu-1131773047.html

Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ разгромлены российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК)... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T21:52

2023-09-30T21:52

2023-09-30T22:05

министерство обороны рф

новости сво

"искандер"

николаевская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124329734_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_32ee63079240795e34b6d465d5a93e3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ разгромлены российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Николаевской области разведкой было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, рассказали в ведомстве,.Кроме того, в районе населенного пункта Курахово на Донецком направлении ракетным ударом был разгромлен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20230930/zhdem-i-gotovimsya-kak-rossiya-otvetit-na-novoe-kontrnastuplenie-vsu-1131767893.html

николаевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, "искандер", николаевская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу