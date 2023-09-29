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Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр
Российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр на Херсонском и Каховском направлениях. Всего убитыми и ранеными противник потерял 43... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T10:24
2023-09-29T10:24
новости сво
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
херсон
каховка
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр на Херсонском и Каховском направлениях. Всего убитыми и ранеными противник потерял 43 человека. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, по информации командования соединениями группировки войск "Днепр" за минувшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Здесь потери противника составили: семь украинских боевиков погибли, четверо получили раненияТакже выведена из строя гаубица Д-30 с боекомплектом, ВСУ потеряли пять человек убитыми и трое ранеными.На Каховском направлении в районе Николаевки бойцы группировки "Днепр" вскрыли подготовку диверсионно-разведывательная группы ВСУ к форсированию реки Днепр. Четыре члена ДРГ уничтожены.Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки "Днепр" за сутки вывели из строя убитыми и ранеными 63 украинских боевика, уничтожили позиции противника в островной зоне и место дислокации противника на Каховском направлении.В Минобороны рапортовали, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.При этом только на Херсонском направлении уничтожены больше 400 боевиков в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиковВСУ потеряли около 450 солдат на Донецком направленииБезуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении
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РИА Новости Крым
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новости сво, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, херсон, каховка, группировка войск "днепр"
Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

ВС РФ пресекли две попытки форсировать Днепр и вывели из строя 43 боевика ВСУ за сутки

10:24 29.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр на Херсонском и Каховском направлениях. Всего убитыми и ранеными противник потерял 43 человека. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, по информации командования соединениями группировки войск "Днепр" за минувшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Здесь потери противника составили: семь украинских боевиков погибли, четверо получили ранения
"На Херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе о. Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ", - уточнили в экстренных службах.
Также выведена из строя гаубица Д-30 с боекомплектом, ВСУ потеряли пять человек убитыми и трое ранеными.
На Каховском направлении в районе Николаевки бойцы группировки "Днепр" вскрыли подготовку диверсионно-разведывательная группы ВСУ к форсированию реки Днепр. Четыре члена ДРГ уничтожены.
Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки "Днепр" за сутки вывели из строя убитыми и ранеными 63 украинских боевика, уничтожили позиции противника в островной зоне и место дислокации противника на Каховском направлении.
В Минобороны рапортовали, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.
При этом только на Херсонском направлении уничтожены больше 400 боевиков в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.
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