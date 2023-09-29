https://crimea.ria.ru/20230929/rossiyskie-voennye-presekli-dve-popytki-vsu-forsirovat-dnepr-1131740211.html

Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр на Херсонском и Каховском направлениях. Всего убитыми и ранеными противник потерял 43... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T10:24

2023-09-29T10:24

2023-09-29T10:24

новости сво

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потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

херсон

каховка

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр на Херсонском и Каховском направлениях. Всего убитыми и ранеными противник потерял 43 человека. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, по информации командования соединениями группировки войск "Днепр" за минувшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Здесь потери противника составили: семь украинских боевиков погибли, четверо получили раненияТакже выведена из строя гаубица Д-30 с боекомплектом, ВСУ потеряли пять человек убитыми и трое ранеными.На Каховском направлении в районе Николаевки бойцы группировки "Днепр" вскрыли подготовку диверсионно-разведывательная группы ВСУ к форсированию реки Днепр. Четыре члена ДРГ уничтожены.Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки "Днепр" за сутки вывели из строя убитыми и ранеными 63 украинских боевика, уничтожили позиции противника в островной зоне и место дислокации противника на Каховском направлении.В Минобороны рапортовали, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.При этом только на Херсонском направлении уничтожены больше 400 боевиков в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиковВСУ потеряли около 450 солдат на Донецком направленииБезуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении

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каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, херсон, каховка, группировка войск "днепр"