https://crimea.ria.ru/20230927/rabota-gruppirovki-dnepr-vsu-poteryali-na-khersonschine-63-boevika-za-sutki-1131691342.html

Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки

Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки

За минувшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" вывели из строя убитыми и ранеными 63 украинских боевика. Также уничтожена позиция противника в островной РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T11:23

2023-09-27T11:23

2023-09-27T11:23

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

группировка войск "днепр"

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" вывели из строя убитыми и ранеными 63 украинских боевика. Также уничтожена позиция противника в островной зоне и место дислокации противника на Каховском направлении. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, по данным командования соединениями группировки войск "Днепр" за минувшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, противник потерял пять человек погибшими и шесть ранеными.Также на Каховском направлении бойцы группировки "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Погибли 11 боевиков ВСУ, еще восемь получили ранения. Две единицы автомобильной техники выведены из строя.Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили 60 украинских боевиков за сутки, в том числе две позиции, место дислокации противника и лодку в островной зоне Херсонской области.В Минобороны рапортовали, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.При этом только на Херсонском направлении уничтожены больше 400 боевиков в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли около 450 солдат на Донецком направленииУкраинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоАрмия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", новости, армия и флот, вооруженные силы россии