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Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки
Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки
За минувшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" вывели из строя убитыми и ранеными 63 украинских боевика. Также уничтожена позиция противника в островной РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T11:23
2023-09-27T11:23
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" вывели из строя убитыми и ранеными 63 украинских боевика. Также уничтожена позиция противника в островной зоне и место дислокации противника на Каховском направлении. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, по данным командования соединениями группировки войск "Днепр" за минувшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, противник потерял пять человек погибшими и шесть ранеными.Также на Каховском направлении бойцы группировки "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Погибли 11 боевиков ВСУ, еще восемь получили ранения. Две единицы автомобильной техники выведены из строя.Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили 60 украинских боевиков за сутки, в том числе две позиции, место дислокации противника и лодку в островной зоне Херсонской области.В Минобороны рапортовали, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.При этом только на Херсонском направлении уничтожены больше 400 боевиков в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли около 450 солдат на Донецком направленииУкраинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоАрмия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Работа группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки

Бойцы "Днепра" вывели из строя 63 боевика ВСУ на Херсонском направлении за сутки

11:23 27.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки бойцы российской группировки "Днепр" вывели из строя убитыми и ранеными 63 украинских боевика. Также уничтожена позиция противника в островной зоне и место дислокации противника на Каховском направлении. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, по данным командования соединениями группировки войск "Днепр" за минувшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, противник потерял пять человек погибшими и шесть ранеными.

"На Херсонском направлении уничтожена гаубица М777 с боекомплектом (3 боевика ВСУ погибли, 4 ранены) и 120-мм минометный расчет с боекомплектом (4 боевика ВСУ погибли, 2 ранены)", - уточнили в экстренных службах.

Также на Каховском направлении бойцы группировки "Днепр" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Погибли 11 боевиков ВСУ, еще восемь получили ранения. Две единицы автомобильной техники выведены из строя.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили 60 украинских боевиков за сутки, в том числе две позиции, место дислокации противника и лодку в островной зоне Херсонской области.
В Минобороны рапортовали, что общие потери украинских боевиков за минувшую неделю превысили четыре тысячи, враг в ходе "контрнаступления" предпринял более полусотни безуспешных атак.
При этом только на Херсонском направлении уничтожены больше 400 боевиков в безуспешных попытках захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Группировка войск "Днепр"НовостиАрмия и флотВооруженные силы России
 
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