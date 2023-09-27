https://crimea.ria.ru/20230927/bezuspeshnye-ataki-vsu-poteryali-okolo-400-chelovek-na-donetskom-napravlenii-1131701031.html

Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении

Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении

Российские военные за сутки отразили 10 украинских атак на Донецком направлении, потери противника составили около 390 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T15:47

2023-09-27T15:47

2023-09-27T15:47

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 10 украинских атак на Донецком направлении, потери противника составили около 390 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также Киев лишился четырех танков, девяти боевых машин пехоты, семи автомобилей, двух артиллерийских систем М777 производства США.Кроме того, возле села Заря Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Командующий ЧФ Соколов: флот успешно выполняет все поставленные задачи12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направленииРабота группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки

украина

россия

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2023

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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия