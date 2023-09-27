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Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении
Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении
Российские военные за сутки отразили 10 украинских атак на Донецком направлении, потери противника составили около 390 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T15:47
2023-09-27T15:47
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 10 украинских атак на Донецком направлении, потери противника составили около 390 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также Киев лишился четырех танков, девяти боевых машин пехоты, семи автомобилей, двух артиллерийских систем М777 производства США.Кроме того, возле села Заря Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Командующий ЧФ Соколов: флот успешно выполняет все поставленные задачи12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направленииРабота группировки Днепр: ВСУ потеряли на Херсонщине 63 боевика за сутки
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия
Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении

Минобороны: армия России отразила 10 атак ВСУ на Донецком направлении

15:47 27.09.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПозиции артиллерийского подразделения ВС РФ
Позиции артиллерийского подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 10 украинских атак на Донецком направлении, потери противника составили около 390 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское в ДНР. За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.
Также Киев лишился четырех танков, девяти боевых машин пехоты, семи автомобилей, двух артиллерийских систем М777 производства США.
Кроме того, возле села Заря Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииУкраинаРоссия
 
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