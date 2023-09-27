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12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении
12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 27.09.2023
12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении
Российская военная авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по боевиками четырех бригад ВСУ на Купянском направлении, в Харьковской области, а артиллерия... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T11:41
2023-09-27T11:41
купянск
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российская военная авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по боевиками четырех бригад ВСУ на Купянском направлении, в Харьковской области, а артиллерия сорвала попытку ротации вражеских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Кроме того, в боях на Купянском направлении авиация группировки войск "Запад" ударила по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады в районе села Чернещина.А российские артиллеристы сорвали ротацию подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.В результате враг потерял около двух взводов, а также два пикапа, беспилотник и станцию "Старлинк".Ранее утром 27 сентября в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении отражена атака ВСУ и поражены наблюдательные пункты противника. Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении Высокоточный удар нанесен по объединенному складу вооружения ВСУ Командующий ЧФ РФ Виктор Соколов присутствовал на коллегии МО РФ
https://crimea.ria.ru/20230927/na-kupyanskom-napravlenii-otbita-ataka-i-sozhzheny-nablyudatelnye-punkty-vsu-1131686426.html
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купянск, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, новости сво
12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ: ситуация на Купянском направлении

ВС РФ нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по трем бригадам ВСУ на Купянском направлении

11:41 27.09.2023
 
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Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российская военная авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по боевиками четырех бригад ВСУ на Купянском направлении, в Харьковской области, а артиллерия сорвала попытку ротации вражеских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли двенадцать ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балка Оливовский Яр", – сообщил Зыбинский.
Кроме того, в боях на Купянском направлении авиация группировки войск "Запад" ударила по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады в районе села Чернещина.
А российские артиллеристы сорвали ротацию подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
В результате враг потерял около двух взводов, а также два пикапа, беспилотник и станцию "Старлинк".
Ранее утром 27 сентября в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении отражена атака ВСУ и поражены наблюдательные пункты противника.
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КупянскПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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