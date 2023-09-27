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На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ

На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023

На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ

Российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении. Об этом ранним утром 27 сентября сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T07:43

2023-09-27T07:43

2023-09-27T07:43

министерство обороны рф

купянск

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении. Об этом ранним утром 27 сентября сообщили в Минобороны России.Атака врага была отражена, военнослужащие ВСУ, "оставив своих убитых и раненых, спешно бежали", добавили в военном ведомстве.Также на данном направлении российские бойцы нанесли удар по наблюдательным пунктам противника, о которых доложила разведка."Артиллеристы выдвинулись на огневую позицию, в считанные минуты развернули боевую машину, открыли огонь на поражение и уничтожили все цели", – рассказали в ведомстве.Огонь на поражение вел расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", работа которого корректировалась с помощью беспилотных летательных аппаратов.В Минобороны отметили, что в ходе СВО реактивная артиллерия группировки войск "Запад", поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ, ежедневно наносит массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры ВСУ.Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ лишились на аэродроме Кульбакина еще одного самолета – истребителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, купянск, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости