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На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ
На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ
Российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении. Об этом ранним утром 27 сентября сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T07:43
2023-09-27T07:43
2023-09-27T07:43
министерство обороны рф
купянск
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении. Об этом ранним утром 27 сентября сообщили в Минобороны России.Атака врага была отражена, военнослужащие ВСУ, "оставив своих убитых и раненых, спешно бежали", добавили в военном ведомстве.Также на данном направлении российские бойцы нанесли удар по наблюдательным пунктам противника, о которых доложила разведка."Артиллеристы выдвинулись на огневую позицию, в считанные минуты развернули боевую машину, открыли огонь на поражение и уничтожили все цели", – рассказали в ведомстве.Огонь на поражение вел расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", работа которого корректировалась с помощью беспилотных летательных аппаратов.В Минобороны отметили, что в ходе СВО реактивная артиллерия группировки войск "Запад", поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ, ежедневно наносит массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры ВСУ.Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ лишились на аэродроме Кульбакина еще одного самолета – истребителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
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министерство обороны рф, купянск, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ
ВС РФ отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты врага на Купянском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении. Об этом ранним утром 27 сентября сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении в зоне СВО после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о перемещении к лесопосадке нескольких вооруженных групп и техники ВСУ. Надеявшиеся на скрытый подход к нашим позициям боевики были встречены массированным огнем из 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя", – рассказали в Минобороны.
Атака врага была отражена, военнослужащие ВСУ, "оставив своих убитых и раненых, спешно бежали", добавили в военном ведомстве.
Также на данном направлении российские бойцы нанесли удар по наблюдательным пунктам противника, о которых доложила разведка.
"Артиллеристы выдвинулись на огневую позицию, в считанные минуты развернули боевую машину, открыли огонь на поражение и уничтожили все цели", – рассказали в ведомстве.
Огонь на поражение вел расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", работа которого корректировалась с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны отметили, что в ходе СВО реактивная артиллерия группировки войск "Запад", поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ, ежедневно наносит массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Днем ранее в Минобороны сообщили
, что ВСУ лишились на аэродроме Кульбакина еще одного самолета – истребителя.
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