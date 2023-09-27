Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230927/na-kupyanskom-napravlenii-otbita-ataka-i-sozhzheny-nablyudatelnye-punkty-vsu-1131686426.html
На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ
На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ
Российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении. Об этом ранним утром 27 сентября сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T07:43
2023-09-27T07:43
министерство обороны рф
купянск
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130565859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c2c918b153d446e14a5233b6fc11a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении. Об этом ранним утром 27 сентября сообщили в Минобороны России.Атака врага была отражена, военнослужащие ВСУ, "оставив своих убитых и раненых, спешно бежали", добавили в военном ведомстве.Также на данном направлении российские бойцы нанесли удар по наблюдательным пунктам противника, о которых доложила разведка."Артиллеристы выдвинулись на огневую позицию, в считанные минуты развернули боевую машину, открыли огонь на поражение и уничтожили все цели", – рассказали в ведомстве.Огонь на поражение вел расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", работа которого корректировалась с помощью беспилотных летательных аппаратов.В Минобороны отметили, что в ходе СВО реактивная артиллерия группировки войск "Запад", поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ, ежедневно наносит массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры ВСУ.Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ лишились на аэродроме Кульбакина еще одного самолета – истребителя. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
купянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/06/1130565859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e594b0d825df30a9bf6b4660ba5d571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, купянск, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ

ВС РФ отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты врага на Купянском направлении

07:43 27.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом
Военнослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы отразили атаку и уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на Купянском направлении. Об этом ранним утром 27 сентября сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении в зоне СВО после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о перемещении к лесопосадке нескольких вооруженных групп и техники ВСУ. Надеявшиеся на скрытый подход к нашим позициям боевики были встречены массированным огнем из 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя", – рассказали в Минобороны.
Атака врага была отражена, военнослужащие ВСУ, "оставив своих убитых и раненых, спешно бежали", добавили в военном ведомстве.
Также на данном направлении российские бойцы нанесли удар по наблюдательным пунктам противника, о которых доложила разведка.
"Артиллеристы выдвинулись на огневую позицию, в считанные минуты развернули боевую машину, открыли огонь на поражение и уничтожили все цели", – рассказали в ведомстве.
Огонь на поражение вел расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", работа которого корректировалась с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны отметили, что в ходе СВО реактивная артиллерия группировки войск "Запад", поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ, ежедневно наносит массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ лишились на аэродроме Кульбакина еще одного самолета – истребителя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки
Морпехи из Севастополя награждены за героизм на Запорожском направлении
Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт
 
Министерство обороны РФКупянскПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18Как в Крым вернут днепровскую воду - власти
08:08Крымский мост: ситуация на утро среды
08:03Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
07:56Жуткая трагедия на свадьбе: более 450 погибших и пострадавших в Ираке
07:52Сколько домов повреждено в Курской области за время обстрелов
07:43На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ
07:14Крымский мост открыт
07:00Крымский мост закрыт
06:53Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске
06:31Нацбаты сгоняют жителей правобережья Херсонщины в фильтрационные лагеря
06:02Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
00:01Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
23:18На Украине перестанут сажать насильников и грабителей - новый закон
22:59Главные новости Крыма: 26 сентября
22:34Главное за день: 26 сентября
22:03Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки
21:49COVID–19 в России набирает обороты: заболевших стало больше в 74 регионах
21:29Из-за скандала с эсэсовцем спикер палаты общин Канады подал в отставку
21:25В Керчи экс-чиновника администрации осудили за взятку
Лента новостейМолния