https://crimea.ria.ru/20230926/skolko-boevikov-poteryal-kiev-v-zone-svo--dannye-za-sutki-1131676688.html

Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки

Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Сколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки

Вооруженные Силы России в ходе спецоперации уничтожили за сутки более 650 украинских военных и значительное количество военной техники, силам ВСУ нанесено... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T16:37

2023-09-26T16:37

2023-09-26T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в ходе спецоперации уничтожили за сутки более 650 украинских военных и значительное количество военной техники, силам ВСУ нанесено поражение в 117 районах. Об этом сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах", - говорится в сообщении.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик Донецкой Народной Республики.Запорожское направлениеРоссийскими силами при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Вербового. Здесь Киев лишился около 70 боевиков, двух боевых машин пехоты и трех автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубица Д-30.Купянское направлениеПодразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики."Уничтожено около 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Середина-Буда Сумской области и Кисловка Харьковской области", - отметили в ведомстве.Красно-Лиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, поражены живая сила и техника противника у Григоровки и Серебрянского лесничества."Потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.Южно-Донецкое и Херсонское направленияСилы группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли удары по подразделениям ВСУ возле Ровнополя и отразили атаку около Старомайорского в ДНР. Противник потерял около 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.А на Херсонском направлении огневым поражением уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также разбиты десять автомобилей ВСУ.Кроме того, у населенного пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Анклав". Возле Киселевки Херсонской области разбит склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала сентября превысили 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц вооружения и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска ЮВО получат более 5 тысяч единиц вооружений в этом году – ШойгуУничтожен на аэродроме Кульбакино: ВСУ лишились еще одного МиГ-29ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM

https://crimea.ria.ru/20230926/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-17-tysyach-boevikov-vsu-s-nachala-sentyabrya-1131668793.html

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херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

днепропетровская область

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