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Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУ

Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУ - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУ

Великобритания впервые официально разместит на территории Украины свои войска, которые должны будут участвовать в подготовке военнослужащих ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T10:32

2023-10-01T10:32

2023-10-01T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Великобритания впервые официально разместит на территории Украины свои войска, которые должны будут участвовать в подготовке военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса, передает РИА Новости."Сегодня (на брифинге с генералом генштаба Патриком Сандерсом – ред.) я говорил о том, чтобы впоследствии перенести подготовку (военнослужащих ВСУ) ближе (к украинским границам – ред.), а также и на Украину, особенно на запад страны", - сказал Шэппс.Он также добавил, что сейчас есть возможность перенести на территорию Украины не только процесс обучения боевиков ВСУ, но и производство вооружений и боеприпасов.Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.В августе минобороны Великобритании сообщало, что около тысячи боевиков ВСУ прошли курс подготовки к операциям по высадке морского десанта. Подготовка в общей сложности заняла шесть месяцев. Британские инструкторы обучали украинских военных десантным операциям на надувных лодках, а также применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, ПЗРК Stinger, минометов, беспилотников и средств по борьбе с противотанковыми сооружениями.В общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуСолдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, украина, всу (вооруженные силы украины), россия, новости сво, новости, нато