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Видим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Видим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре
Видим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Видим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре
Украинские войска накапливают силы на ряде направлений, поэтому не исключено, что ВСУ попытаются начать новый этап наступления до осенней распутицы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T11:54
2023-10-02T11:54
денис пушилин
новые регионы россии
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска накапливают силы на ряде направлений, поэтому не исключено, что ВСУ попытаются начать новый этап наступления до осенней распутицы. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, отметил Пушилин, противник "увеличил количество групп, пока без боевого применения", на направлении Новопрокоповка – Работино – Вербовое в Запорожской области.Говоря о ситуации на других участках фронта, глава ДНР, в частности, отметил, что под Купянском украинские войска "достаточно интенсивно "закапываются", опасаясь дальнейшего продвижения российских подразделений".На направлении Сватово противник продолжает предпринимать вылазки малыми группами, но результатов они не приносят.Горячей остается точка на южном фланге Артемовска на направлении Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка. По словам главы ДНР, за последние дни российские войска уничтожили большое количество живой силы противника, достичь здесь каких-то успехов ВСУ не удается.Пушилин также отметил, что под Артемовском боевики начали использовать бронетехнику советского производства, западные образцы в последнее время там уже не применяются.В районе Авдеевки и Марьинки российским подразделениям удалось расширить "серую зону" за счет уничтожения украинских опорных пунктов.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым предположил, что ВСУ теоретически могут форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ.
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, новые регионы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости
Видим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре

Пушилин: новое наступление ВСУ в октябре не исключено, противник накапливает силы

11:54 02.10.2023
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска накапливают силы на ряде направлений, поэтому не исключено, что ВСУ попытаются начать новый этап наступления до осенней распутицы. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"По южному направлению, имеется в виду Ореховское и Угледарское направления, мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник готовится еще до наступления распутицы провести какие-то активные действия. Мы не исключаем (нового наступления ВСУ – ред.), военное командование рассматривает разные варианты развития событий", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, отметил Пушилин, противник "увеличил количество групп, пока без боевого применения", на направлении Новопрокоповка – Работино – Вербовое в Запорожской области.
Говоря о ситуации на других участках фронта, глава ДНР, в частности, отметил, что под Купянском украинские войска "достаточно интенсивно "закапываются", опасаясь дальнейшего продвижения российских подразделений".
На направлении Сватово противник продолжает предпринимать вылазки малыми группами, но результатов они не приносят.
Горячей остается точка на южном фланге Артемовска на направлении Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка. По словам главы ДНР, за последние дни российские войска уничтожили большое количество живой силы противника, достичь здесь каких-то успехов ВСУ не удается.
Пушилин также отметил, что под Артемовском боевики начали использовать бронетехнику советского производства, западные образцы в последнее время там уже не применяются.
В районе Авдеевки и Марьинки российским подразделениям удалось расширить "серую зону" за счет уничтожения украинских опорных пунктов.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым предположил, что ВСУ теоретически могут форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ.
 
Денис ПушилинНовые регионы РоссииНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУНовости
 
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