https://crimea.ria.ru/20231004/obstrely-bryanschiny-kassetnymi-boepripasami-povrezhdeny-lep-i-sotnya-domov-1131836016.html

Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов

Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов

В Брянской области, пострадавшей от обстрела ВСУ кассетными боеприпасами, повреждены около сотни домов, а также ЛЭП, автомобили и сервисный центр, в ряде... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T11:18

2023-10-04T11:18

2023-10-04T11:18

александр богомаз

брянская область

брянск

обстрелы брянской области

кассетные боеприпасы

безопасность

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Брянской области, пострадавшей от обстрела ВСУ кассетными боеприпасами, повреждены около сотни домов, а также ЛЭП, автомобили и сервисный центр, в ряде районов оперативные службы ведут разминирование территории. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, по его словам, в поселке Климово в результате обстрела ВСУ кассетными снарядами повреждения получили более 50 жилых домов и хозпостроек. Осмотр и фиксацию всех разрушений гражданских объектов проводит специальная комиссия по оценке ущерба, ликвидация последствий вражеского обстрела продолжается.Кроме того, по информации Богомаза, в результате атаки ВСУ 4 октября в Погарском районе повреждено 10 домовладений, а в Севском пострадал от обстрела придорожный сервисный комплекс и несколько грузовиков, находившихся на стоянке. Кроме того, несколько домом поврежедны в Климовском районе, здесь также зафиксирован обрыв ЛЭП.Ранее 4 октября Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали четыре района, разрушены дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута

брянская область

брянск

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