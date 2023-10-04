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Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов
Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов
В Брянской области, пострадавшей от обстрела ВСУ кассетными боеприпасами, повреждены около сотни домов, а также ЛЭП, автомобили и сервисный центр, в ряде... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T11:18
2023-10-04T11:18
2023-10-04T11:18
александр богомаз
брянская область
брянск
обстрелы брянской области
кассетные боеприпасы
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Брянской области, пострадавшей от обстрела ВСУ кассетными боеприпасами, повреждены около сотни домов, а также ЛЭП, автомобили и сервисный центр, в ряде районов оперативные службы ведут разминирование территории. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, по его словам, в поселке Климово в результате обстрела ВСУ кассетными снарядами повреждения получили более 50 жилых домов и хозпостроек. Осмотр и фиксацию всех разрушений гражданских объектов проводит специальная комиссия по оценке ущерба, ликвидация последствий вражеского обстрела продолжается.Кроме того, по информации Богомаза, в результате атаки ВСУ 4 октября в Погарском районе повреждено 10 домовладений, а в Севском пострадал от обстрела придорожный сервисный комплекс и несколько грузовиков, находившихся на стоянке. Кроме того, несколько домом поврежедны в Климовском районе, здесь также зафиксирован обрыв ЛЭП.Ранее 4 октября Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали четыре района, разрушены дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
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александр богомаз, брянская область, брянск, обстрелы брянской области, кассетные боеприпасы, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов
ВСУ обстреляли "кассетами" Климово Брянской области – идет разминирование
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Брянской области, пострадавшей от обстрела ВСУ кассетными боеприпасами, повреждены около сотни домов, а также ЛЭП, автомобили и сервисный центр, в ряде районов оперативные службы ведут разминирование территории. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском – придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", – сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в поселке Климово в результате обстрела ВСУ кассетными снарядами повреждения получили более 50 жилых домов и хозпостроек.
"Оперативные службы провели работы по разминированию территории поселка и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей", – отметил глава региона.
Осмотр и фиксацию всех разрушений гражданских объектов проводит специальная комиссия по оценке ущерба, ликвидация последствий вражеского обстрела продолжается.
Кроме того, по информации Богомаза, в результате атаки ВСУ 4 октября в Погарском районе повреждено 10 домовладений, а в Севском пострадал от обстрела придорожный сервисный комплекс и несколько грузовиков, находившихся на стоянке. Кроме того, несколько домом поврежедны в Климовском районе, здесь также зафиксирован обрыв ЛЭП.
Ранее 4 октября Богомаз сообщил
, что ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали четыре района, разрушены дома.
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