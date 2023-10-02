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Сальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне

Сальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Сальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые районы Херсона с целью обвинить в разрушениях Россию. РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T14:59

2023-10-02T14:59

2023-10-02T15:04

владимир сальдо

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые районы Херсона с целью обвинить в разрушениях Россию.По его словам, информацию об обстрелах Херсона подтверждают и российские военные."Так, по их данным, после уничтожения 24 сентября артиллерийских позиций противника в Приднепровском парке, 29 сентября враг специально разрушил обстрелом (или подрывом на месте) парковое кафе и заснял разрушения на фото и видео. Потом была начата пропагандистская кампания в стиле "разрушили мирный объект". На самом деле наши в тот день туда не стреляли, поскольку враг свои позиции после разгрома 24 сентября свернул", - добавил Сальдо.Ранее Сальдо предупредил о том, что киевский режим может готовить очередную провокацию в Херсоне, поскольку туда прибыли иностранные журналисты с целью съемок постановочных материалов. А именно - пропагандистских сюжетов о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит провокацию в Херсоне – СальдоКак подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерииКиев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению

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