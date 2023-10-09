https://crimea.ria.ru/20231009/vsu-usilivayut-obstrely-khersonskogo-levoberezhya---85-priletov-v-sutki-1131944099.html

ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в сутки

ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в сутки - РИА Новости Крым, 09.10.2023

ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в сутки

ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки в населенных пунктах левобережья зафиксировано 85 прилетов, сообщают... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T10:57

2023-10-09T10:57

2023-10-09T10:57

херсонская область

обстрелы всу

новости сво

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки в населенных пунктах левобережья зафиксировано 85 прилетов, сообщают экстренные службы региона.В течение дня украинские боевики18 раз били по Алешкам, в Казачьих Лагерях зафиксировано 16 прилетов, в Крынках - 12, в Песчановке - 7, в Кардашинке -5.Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.Сутками ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины более 70 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрелов был ранен местный житель. Читайте также на РИА Новости Крым:140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел ХерсонщиныПод постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зимеВСУ ударили по больнице в Новой Каховке

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новости сво, новые регионы россии, новости