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ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в сутки
ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в сутки - РИА Новости Крым, 09.10.2023
ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в сутки
ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки в населенных пунктах левобережья зафиксировано 85 прилетов, сообщают... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T10:57
2023-10-09T10:57
2023-10-09T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки в населенных пунктах левобережья зафиксировано 85 прилетов, сообщают экстренные службы региона.В течение дня украинские боевики18 раз били по Алешкам, в Казачьих Лагерях зафиксировано 16 прилетов, в Крынках - 12, в Песчановке - 7, в Кардашинке -5.Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.Сутками ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины более 70 снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрелов был ранен местный житель. Читайте также на РИА Новости Крым:140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел ХерсонщиныПод постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зимеВСУ ударили по больнице в Новой Каховке
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херсонская область, обстрелы всу, новости сво, новые регионы россии, новости
ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в сутки
Экстренные службы: ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области еще 85 снарядов