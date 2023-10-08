https://crimea.ria.ru/20231008/obstrely-khresonschiny-bolee-70-snaryadov-vsu-za-sutki-1131933085.html

Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки

Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки

Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки выпущено более 70 снарядов из... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T12:43

2023-10-08T12:43

2023-10-08T12:43

херсонская область

новости сво

алешки

новая каховка

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки выпущено более 70 снарядов из ствольной артиллерии. Ранен местный житель. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Обстрел продолжился и ночью. Под огонь вооруженных сил Украины попала гражданская инфраструктура Новой Каховки, Раденска, Алешек, Саг, Песчановки, Корсунки и Старой Збурьевки. Всего из ствольной артиллерии было выпущено порядка 46 снарядов. В результате, в Алешках осколочные ранения средней степени тяжести получил мирный житель.Днем раньше в Новой Каховке был взорван автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что это расценивается как теракт, который направлен против мирного населения. Позже стало известно, что Владимира Малова спасти не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел ХерсонщиныОбстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область

херсонская область

алешки

новая каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, алешки, новая каховка, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу