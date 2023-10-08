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Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки
Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки
Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки выпущено более 70 снарядов из... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T12:43
2023-10-08T12:43
херсонская область
новости сво
алешки
новая каховка
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всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки выпущено более 70 снарядов из ствольной артиллерии. Ранен местный житель. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Обстрел продолжился и ночью. Под огонь вооруженных сил Украины попала гражданская инфраструктура Новой Каховки, Раденска, Алешек, Саг, Песчановки, Корсунки и Старой Збурьевки. Всего из ствольной артиллерии было выпущено порядка 46 снарядов. В результате, в Алешках осколочные ранения средней степени тяжести получил мирный житель.Днем раньше в Новой Каховке был взорван автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что это расценивается как теракт, который направлен против мирного населения. Позже стало известно, что Владимира Малова спасти не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел ХерсонщиныОбстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
херсонская область
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херсонская область, новости сво, алешки, новая каховка, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки

Мирный житель ранен в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области

12:43 08.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки выпущено более 70 снарядов из ствольной артиллерии. Ранен местный житель. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"В течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 25 снарядов по Крынкам, 16 по Алешкам, по Днепрянам – 13 и пять по Кардашинке", – говорится в сообщении.

Обстрел продолжился и ночью. Под огонь вооруженных сил Украины попала гражданская инфраструктура Новой Каховки, Раденска, Алешек, Саг, Песчановки, Корсунки и Старой Збурьевки. Всего из ствольной артиллерии было выпущено порядка 46 снарядов. В результате, в Алешках осколочные ранения средней степени тяжести получил мирный житель.
Днем раньше в Новой Каховке был взорван автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что это расценивается как теракт, который направлен против мирного населения. Позже стало известно, что Владимира Малова спасти не удалось.
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Херсонская областьНовости СВОАлешкиНовая КаховкаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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