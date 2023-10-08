https://crimea.ria.ru/20231008/obstrely-khresonschiny-bolee-70-snaryadov-vsu-za-sutki-1131933085.html
Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки
Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки
Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки выпущено более 70 снарядов из... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T12:43
2023-10-08T12:43
2023-10-08T12:43
херсонская область
новости сво
алешки
новая каховка
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131762531_0:225:1280:945_1920x0_80_0_0_5d1b309dbb7add1e0c651fbc466c5ee0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки выпущено более 70 снарядов из ствольной артиллерии. Ранен местный житель. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Обстрел продолжился и ночью. Под огонь вооруженных сил Украины попала гражданская инфраструктура Новой Каховки, Раденска, Алешек, Саг, Песчановки, Корсунки и Старой Збурьевки. Всего из ствольной артиллерии было выпущено порядка 46 снарядов. В результате, в Алешках осколочные ранения средней степени тяжести получил мирный житель.Днем раньше в Новой Каховке был взорван автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что это расценивается как теракт, который направлен против мирного населения. Позже стало известно, что Владимира Малова спасти не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел ХерсонщиныОбстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
херсонская область
алешки
новая каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131762531_0:216:1280:1176_1920x0_80_0_0_9d83900623374b5cd3f1cd03810cbd77.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новости сво, алешки, новая каховка, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Обстрелы Хресонщины: более 70 снарядов ВСУ за сутки
Мирный житель ранен в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области