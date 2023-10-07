https://crimea.ria.ru/20231007/ranenyy-pri-podryve-mashiny-v-novoy-kakhovke-skonchalsya-1131918724.html

В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕР

В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕР - РИА Новости Крым, 07.10.2023

В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕР

Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов, пострадавший в результате подрыва автомобиля, скончался в больнице. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T15:39

2023-10-07T15:39

2023-10-07T15:40

новая каховка

происшествия

теракт

новости

новые регионы россии

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов, пострадавший в результате подрыва автомобиля, скончался в больнице. Об этом со ссылкой на оперштаб администрации города сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в субботу утром. Сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что Малова после подрыва машины госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что "преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности".

https://crimea.ria.ru/20231007/podryv-avtomobilya-v-novoy-kakhovke--serezno-ranen-sekretar-otdeleniya-er-1131915837.html

новая каховка

новые регионы россии

херсонская область

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2023

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новая каховка, происшествия, теракт, новости, новые регионы россии, херсонская область, общество