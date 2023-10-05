https://crimea.ria.ru/20231005/obstrely-dnem-i-nochyu-vsu-vypustili-po-khersonschine-okolo-100-snaryadov-1131874000.html

Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов

Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов

Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области около 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T13:07

2023-10-05T13:07

2023-10-05T13:03

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

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каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области около 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ из ствольной артиллерии нанесли по Песчановке 12 ударов, по Алешкам – 11, по Солонцам – 10, по Казачьим Лагерям – семь, по Крынкам – шесть, по Голой Пристани – пять. Обстрелы продолжились и ночью."Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Раденска, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.Сотни снарядов боевики выпускают по мирным населенным пунктам Херсонщины ежедневно. Третьего октября ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке. В результате была повреждена котельная. Днем ранее в результате вечернего обстрела частного сектора города Новая Каховка погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова АнтоновскийВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской областиМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников

херсонская область

новые регионы россии

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, новости