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Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов
Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов
Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области около 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T13:07
2023-10-05T13:03
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
общество
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области около 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ из ствольной артиллерии нанесли по Песчановке 12 ударов, по Алешкам – 11, по Солонцам – 10, по Казачьим Лагерям – семь, по Крынкам – шесть, по Голой Пристани – пять. Обстрелы продолжились и ночью."Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Раденска, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.Сотни снарядов боевики выпускают по мирным населенным пунктам Херсонщины ежедневно. Третьего октября ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке. В результате была повреждена котельная. Днем ранее в результате вечернего обстрела частного сектора города Новая Каховка погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова АнтоновскийВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской областиМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
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каховка
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, новости
Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине около 100 снарядов

ВСУ выпустили по Херсонской области сотню артиллерийских снарядов за сутки

13:07 05.10.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ обстреляли школу в Херсонской области
ВСУ обстреляли школу в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области около 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ из ствольной артиллерии нанесли по Песчановке 12 ударов, по Алешкам – 11, по Солонцам – 10, по Казачьим Лагерям – семь, по Крынкам – шесть, по Голой Пристани – пять. Обстрелы продолжились и ночью.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Раденска, Голой Пристани, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.
Сотни снарядов боевики выпускают по мирным населенным пунктам Херсонщины ежедневно. Третьего октября ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке. В результате была повреждена котельная. Днем ранее в результате вечернего обстрела частного сектора города Новая Каховка погиб мирный житель.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииОбществоКаховкаНовая КаховкаАлешкиГолая ПристаньНовости
 
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