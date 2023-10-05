Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231005/boytsy-dnepra-unichtozhili-tri-lodki-vsu-v-rayone-ostrova-antonovskiy-1131872397.html
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский
Военнослужащие российской группировки "Днепр" в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили порядка 25 боевиков противника, потопив в том числе три лодки с РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T12:04
2023-10-05T12:04
группировка войск "днепр"
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_fc4c7f49593c2a5d92faa9efce264d4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки "Днепр" в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили порядка 25 боевиков противника, потопив в том числе три лодки с вражеским десантом в районе острова Антоновский. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе Ольговки. Потери противника составили пять боевиков убитыми и двое ранеными.Также уничтожены станция РЭБ в районе Садового и гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате четверо боевиков погибли, двое получили ранения.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ наращивают численность войск в Херсонской области с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье.По его словам, сейчас украинские боевики по-прежнему пытаются небольшими десантными группами, насчитывающими по две-три лодки, высадиться на острова в пойме Днепра, но российские военные их уничтожают.Читайте также на РИА Новости Крым:100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую областьБойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведкиНа Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_174:0:1107:700_1920x0_80_0_0_7745aeed48d5acbff1fbd61ee6fd4e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , херсонская область
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский

Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с десантом ВСУ в районе острова Антоновский

12:04 05.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки "Днепр" в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили порядка 25 боевиков противника, потопив в том числе три лодки с вражеским десантом в районе острова Антоновский. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"За прошедшие сутки в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ – четыре боевика погибли, пять ранены. Также на Херсонском направлении уничтожены три лодки ВСУ в районе острова Антоновский – 12 боевиков ВСУ погибли", - говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе Ольговки. Потери противника составили пять боевиков убитыми и двое ранеными.
Также уничтожены станция РЭБ в районе Садового и гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате четверо боевиков погибли, двое получили ранения.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ наращивают численность войск в Херсонской области с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье.
По его словам, сейчас украинские боевики по-прежнему пытаются небольшими десантными группами, насчитывающими по две-три лодки, высадиться на острова в пойме Днепра, но российские военные их уничтожают.
Читайте также на РИА Новости Крым:
100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки
На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
 
Группировка войск "Днепр"Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Подорожает ли проезд в общественном транспорте Крыма вслед за топливом
12:04Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский
11:47Сильное землетрясение возле Фукусимы - ученые ждут новых толчков
11:32ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо
11:27В Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочку
11:26Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом
11:21Где будут служить срочники осеннего призыва из Крыма
11:02В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
10:58Карта "Мир" для социальных выплат: возможности и преимущества
10:33Лукашенко приостановил действие договора о защите переселенцев с Украины
10:09Президент Словакии помешала отправке на Украину нового пакета помощи
10:05Керченская паромная переправа: обстановка на утро четверга
09:56Жуткое ДТП в Симферополе: двое погибших, водитель сбежал
09:29Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО
09:01Где в Крыму не будет воды в четверг - список адресов
08:28В Крыму открылась еще одна новая школа
08:00В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным
07:48Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса
07:37ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск - пострадала женщина
07:23Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы
Лента новостейМолния