https://crimea.ria.ru/20231005/boytsy-dnepra-unichtozhili-tri-lodki-vsu-v-rayone-ostrova-antonovskiy-1131872397.html

Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский

Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский

Военнослужащие российской группировки "Днепр" в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили порядка 25 боевиков противника, потопив в том числе три лодки с РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T12:04

2023-10-05T12:04

2023-10-05T12:04

группировка войск "днепр"

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки "Днепр" в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили порядка 25 боевиков противника, потопив в том числе три лодки с вражеским десантом в районе острова Антоновский. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе Ольговки. Потери противника составили пять боевиков убитыми и двое ранеными.Также уничтожены станция РЭБ в районе Садового и гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате четверо боевиков погибли, двое получили ранения.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ наращивают численность войск в Херсонской области с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье.По его словам, сейчас украинские боевики по-прежнему пытаются небольшими десантными группами, насчитывающими по две-три лодки, высадиться на острова в пойме Днепра, но российские военные их уничтожают.Читайте также на РИА Новости Крым:100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую областьБойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведкиНа Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки

херсонская область

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2023

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группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , херсонская область