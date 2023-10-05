https://crimea.ria.ru/20231005/boytsy-dnepra-unichtozhili-tri-lodki-vsu-v-rayone-ostrova-antonovskiy-1131872397.html
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский
Военнослужащие российской группировки "Днепр" в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили порядка 25 боевиков противника, потопив в том числе три лодки с РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T12:04
2023-10-05T12:04
2023-10-05T12:04
группировка войск "днепр"
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_fc4c7f49593c2a5d92faa9efce264d4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки "Днепр" в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили порядка 25 боевиков противника, потопив в том числе три лодки с вражеским десантом в районе острова Антоновский. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе Ольговки. Потери противника составили пять боевиков убитыми и двое ранеными.Также уничтожены станция РЭБ в районе Садового и гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате четверо боевиков погибли, двое получили ранения.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ наращивают численность войск в Херсонской области с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье.По его словам, сейчас украинские боевики по-прежнему пытаются небольшими десантными группами, насчитывающими по две-три лодки, высадиться на острова в пойме Днепра, но российские военные их уничтожают.Читайте также на РИА Новости Крым:100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую областьБойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведкиНа Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_174:0:1107:700_1920x0_80_0_0_7745aeed48d5acbff1fbd61ee6fd4e4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу , херсонская область
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский
Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с десантом ВСУ в районе острова Антоновский
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской группировки "Днепр" в Херсонской области за прошедшие сутки уничтожили порядка 25 боевиков противника, потопив в том числе три лодки с вражеским десантом в районе острова Антоновский. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"За прошедшие сутки в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ – четыре боевика погибли, пять ранены. Также на Херсонском направлении уничтожены три лодки ВСУ в районе острова Антоновский – 12 боевиков ВСУ погибли", - говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе Ольговки. Потери противника составили пять боевиков убитыми и двое ранеными.
Также уничтожены станция РЭБ в районе Садового и гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате четверо боевиков погибли, двое получили ранения.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил
, что ВСУ наращивают численность войск в Херсонской области с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье.
По его словам, сейчас украинские боевики по-прежнему пытаются небольшими десантными группами, насчитывающими по две-три лодки, высадиться на острова в пойме Днепра, но российские военные их уничтожают.
Читайте также на РИА Новости Крым: