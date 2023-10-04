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ВСУ стягивают войска к Днепру для возможного форсирования реки – Сальдо
ВСУ стягивают войска к Днепру для возможного форсирования реки – Сальдо - РИА Новости Крым, 04.10.2023
ВСУ стягивают войска к Днепру для возможного форсирования реки – Сальдо
Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность войск в Херсонской области с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T15:31
2023-10-04T15:31
2023-10-04T15:54
херсонская область
херсон
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность войск в Херсонской области с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, сейчас украинские боевики по-прежнему пытаются небольшими десантными группами, насчитывающими по две-три лодки, высадиться на острова в пойме Днепра, но российские военные их уничтожают.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска накапливают силы на ряде направлений, в частности в районах Орехова и Угледара. Поэтому не исключено, что ВСУ попытаются начать новый этап наступления до осенней распутицы.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым предположил, что ВСУ теоретически могут форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ.
https://crimea.ria.ru/20231002/vidim-skoplenie-sil-pushilin-ne-isklyuchil-novogo-nastupleniya-vsu-v-oktyabre-1131794574.html
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херсонская область, херсон, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости
ВСУ стягивают войска к Днепру для возможного форсирования реки – Сальдо
Сальдо: ВСУ увеличивают количество войск на Херсонщине для возможного форсирования Днепра
15:31 04.10.2023 (обновлено: 15:54 04.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность войск в Херсонской области с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники и большей частью западной", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сейчас украинские боевики по-прежнему пытаются небольшими десантными группами, насчитывающими по две-три лодки, высадиться на острова в пойме Днепра, но российские военные их уничтожают.
"Лишнего говорить не нужно, но наши военные уже все знают, где что и как. Поэтому любые попытки (форсирования Днепра – ред.), которые будут предприняты, – это просто увеличение количества корма для рыбы и раков в Днепре", - убежден губернатор.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил
, что украинские войска накапливают силы на ряде направлений, в частности в районах Орехова и Угледара. Поэтому не исключено, что ВСУ попытаются начать новый этап наступления до осенней распутицы.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили
, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым предположил, что ВСУ теоретически могут форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ.