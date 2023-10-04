https://crimea.ria.ru/20231004/boytsy-dnepra-unichtozhili-25-boevikov-vsu-i-stantsiyu-radiorazvedki-1131835146.html

Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки

Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки

Бойцы российский группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожили 25 военнослужащих противника, склад с боеприпасами и станцию... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T10:33

2023-10-04T10:33

2023-10-04T10:33

александр богомаз

брянск

обстрелы брянской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российский группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожили 25 военнослужащих противника, склад с боеприпасами и станцию радиолокационной разведки. Об этом сообщили в экстренных службах.Также на Херсонском направлении бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет с боекомплектом в районе Антоновки. В результате удара шестеро боевиков погибли, трое получили ранения.Кроме того, на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ – шестеро военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены.Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили и ранили 50 украинских боевиков. Ликвидированы две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУГруппировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиковВидим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре

брянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянск, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости