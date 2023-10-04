https://crimea.ria.ru/20231004/boytsy-dnepra-unichtozhili-25-boevikov-vsu-i-stantsiyu-radiorazvedki-1131835146.html
Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки
Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки
Бойцы российский группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожили 25 военнослужащих противника, склад с боеприпасами и станцию... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:33
2023-10-04T10:33
2023-10-04T10:33
александр богомаз
брянск
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131701587_0:136:3051:1852_1920x0_80_0_0_ed1ee040f594bcf018c942583a2175c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российский группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожили 25 военнослужащих противника, склад с боеприпасами и станцию радиолокационной разведки. Об этом сообщили в экстренных службах.Также на Херсонском направлении бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет с боекомплектом в районе Антоновки. В результате удара шестеро боевиков погибли, трое получили ранения.Кроме того, на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ – шестеро военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены.Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили и ранили 50 украинских боевиков. Ликвидированы две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУГруппировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиковВидим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре
брянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131701587_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_3d840666d941ad24378152be0412dc5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, брянск, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили в Херсонской области 25 боевиков ВСУ