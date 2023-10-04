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Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки
Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки
Бойцы российский группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожили 25 военнослужащих противника, склад с боеприпасами и станцию... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T10:33
2023-10-04T10:33
александр богомаз
брянск
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российский группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожили 25 военнослужащих противника, склад с боеприпасами и станцию радиолокационной разведки. Об этом сообщили в экстренных службах.Также на Херсонском направлении бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет с боекомплектом в районе Антоновки. В результате удара шестеро боевиков погибли, трое получили ранения.Кроме того, на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ – шестеро военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены.Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили и ранили 50 украинских боевиков. Ликвидированы две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУГруппировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиковВидим скопление сил: Пушилин не исключил нового наступления ВСУ в октябре
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александр богомаз, брянск, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили в Херсонской области 25 боевиков ВСУ

10:33 04.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПозиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении
Позиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российский группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожили 25 военнослужащих противника, склад с боеприпасами и станцию радиолокационной разведки. Об этом сообщили в экстренных службах.
"В островной зоне уничтожена станция радиоэлектронной разведки с расчетом, пятеро боевиков ВСУ погибли. На Херсонском направлении уничтожен наблюдательный пост и склад с боеприпасами в районе острова Алексеевский, восемь боевиков ВСУ погибли, трое ранены", - говорится в сообщении.
Также на Херсонском направлении бойцы "Днепра" уничтожили 120-мм минометный расчет с боекомплектом в районе Антоновки. В результате удара шестеро боевиков погибли, трое получили ранения.
Кроме того, на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ – шестеро военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили и ранили 50 украинских боевиков. Ликвидированы две позиции и место временной дислокации ВСУ на Херсонском направлении.
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Александр БогомазБрянскОбстрелы Брянской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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