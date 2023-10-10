Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП
В результате удара ВСУ по Новой Каховке в городе нет света и газа, повреждены дома
09:07 10.10.2023 (обновлено: 09:16 10.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром во вторник нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены жилые дома. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"Сегодня, 10 октября, под обстрел укронацистских формирований попал район улиц старого города – Пушкина - К. Маркса - Дзержинского. Поврежден газопровод (ул. Гидростроителей, 109) и линия электропередачи", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в жилых домах после падения снаряда выбило окна и двери, повредило крыши.
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
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Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
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Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
3 из 3
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
ВСУ ежедневно бьют по мирным населенным пунктам Херсонщины. За минувшие сутки по левобережью области боевики выпустили 85 снарядов из артиллерии. В конце прошлой недели в результате удара по Алешкам осколочные ранения средней степени тяжести получил мирный житель.
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