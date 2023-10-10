https://crimea.ria.ru/20231010/utrenniy-udar-po-novoy-kakhovke-povrezhden-gazoprovod-i-lep-1131968987.html

Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП

Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП

Украинские боевики утром во вторник нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T09:07

2023-10-10T09:07

2023-10-10T09:16

новая каховка

херсонская область

новости

новые регионы россии

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром во вторник нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены жилые дома. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Кроме того, в жилых домах после падения снаряда выбило окна и двери, повредило крыши.ВСУ ежедневно бьют по мирным населенным пунктам Херсонщины. За минувшие сутки по левобережью области боевики выпустили 85 снарядов из артиллерии. В конце прошлой недели в результате удара по Алешкам осколочные ранения средней степени тяжести получил мирный житель.Кроме того, в субботу в городе произошел теракт - была взорвана машина секретаря отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимира Малова. Он скончался в больнице от полученных ранений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕРВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, новости, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, фото