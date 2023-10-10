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Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП
Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП
Украинские боевики утром во вторник нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T09:07
2023-10-10T09:16
новая каховка
херсонская область
новости
новые регионы россии
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром во вторник нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены жилые дома. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Кроме того, в жилых домах после падения снаряда выбило окна и двери, повредило крыши.ВСУ ежедневно бьют по мирным населенным пунктам Херсонщины. За минувшие сутки по левобережью области боевики выпустили 85 снарядов из артиллерии. В конце прошлой недели в результате удара по Алешкам осколочные ранения средней степени тяжести получил мирный житель.Кроме того, в субботу в городе произошел теракт - была взорвана машина секретаря отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимира Малова. Он скончался в больнице от полученных ранений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕРВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы
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Новости
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РИА Новости Крым
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новая каховка, херсонская область, новости, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, фото
Утренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП

В результате удара ВСУ по Новой Каховке в городе нет света и газа, повреждены дома

09:07 10.10.2023 (обновлено: 09:16 10.10.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром во вторник нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены жилые дома. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"Сегодня, 10 октября, под обстрел укронацистских формирований попал район улиц старого города – Пушкина - К. Маркса - Дзержинского. Поврежден газопровод (ул. Гидростроителей, 109) и линия электропередачи", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в жилых домах после падения снаряда выбило окна и двери, повредило крыши.
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
1 из 3
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
2 из 3
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
3 из 3
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
ВСУ ежедневно бьют по мирным населенным пунктам Херсонщины. За минувшие сутки по левобережью области боевики выпустили 85 снарядов из артиллерии. В конце прошлой недели в результате удара по Алешкам осколочные ранения средней степени тяжести получил мирный житель.
Кроме того, в субботу в городе произошел теракт - была взорвана машина секретаря отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимира Малова. Он скончался в больнице от полученных ранений.
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Новая КаховкаХерсонская областьНовостиНовые регионы РоссииОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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