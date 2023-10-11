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Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья Херсонщины
Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья Херсонщины
Украинские войска за сутки ударили из ствольной артиллерии по 14 городам и селам Херсонской области. Всего было выпущено 126 снарядов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T10:48
2023-10-11T10:48
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
алешки
каховка
новая каховка
голая пристань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки ударили из ствольной артиллерии по 14 городам и селам Херсонской области. Всего было выпущено 126 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Голая Пристань", – говорится в сообщении.Накануне днем атакам подверглись девять других городов и сел. В общей сложности ВСУ обстреляли их 96 раз. На Князе-Григоровку опустилось 16 снарядов, на Великую Лепетиху – 14, на Алешки –12. Сергеевку обстреляли 11 раз, а Песчановку – 10.По девять снарядов враг направил в Малую Лепетиху и Крынки. Еще восемь и семь ударов пришлось по Корсунке и Днепрянам соответственно.В администрации сообщают, что данные о числе пострадавших и масштабах разрушений в населенных пунктах уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дронаУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской областиУтренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП
https://crimea.ria.ru/20231003/vsu-udarili-po-bolnitse-v-novoy-kakhovke-1131824234.html
херсонская область
новые регионы россии
алешки
каховка
новая каховка
голая пристань
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), алешки, каховка, новая каховка, голая пристань
Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья Херсонщины

ВСУ почти 130 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области

10:48 11.10.2023
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки ударили из ствольной артиллерии по 14 городам и селам Херсонской области. Всего было выпущено 126 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Голая Пристань", – говорится в сообщении.
Накануне днем атакам подверглись девять других городов и сел. В общей сложности ВСУ обстреляли их 96 раз. На Князе-Григоровку опустилось 16 снарядов, на Великую Лепетиху – 14, на Алешки –12. Сергеевку обстреляли 11 раз, а Песчановку – 10.
По девять снарядов враг направил в Малую Лепетиху и Крынки. Еще восемь и семь ударов пришлось по Корсунке и Днепрянам соответственно.
В администрации сообщают, что данные о числе пострадавших и масштабах разрушений в населенных пунктах уточняются.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)АлешкиКаховкаНовая КаховкаГолая Пристань
 
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