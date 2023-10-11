https://crimea.ria.ru/20231011/pochti-130-snaryadov-za-sutki-vsu-prodolzhaet-terror-levoberezhya-khersonschiny-1131997235.html

Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья Херсонщины

Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья Херсонщины

Украинские войска за сутки ударили из ствольной артиллерии по 14 городам и селам Херсонской области. Всего было выпущено 126 снарядов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T10:48

2023-10-11T10:48

2023-10-11T10:48

херсонская область

обстрелы всу

новые регионы россии

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

алешки

каховка

новая каховка

голая пристань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки ударили из ствольной артиллерии по 14 городам и селам Херсонской области. Всего было выпущено 126 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Голая Пристань", – говорится в сообщении.Накануне днем атакам подверглись девять других городов и сел. В общей сложности ВСУ обстреляли их 96 раз. На Князе-Григоровку опустилось 16 снарядов, на Великую Лепетиху – 14, на Алешки –12. Сергеевку обстреляли 11 раз, а Песчановку – 10.По девять снарядов враг направил в Малую Лепетиху и Крынки. Еще восемь и семь ударов пришлось по Корсунке и Днепрянам соответственно.В администрации сообщают, что данные о числе пострадавших и масштабах разрушений в населенных пунктах уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дронаУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской областиУтренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭП

https://crimea.ria.ru/20231003/vsu-udarili-po-bolnitse-v-novoy-kakhovke-1131824234.html

херсонская область

новые регионы россии

алешки

каховка

новая каховка

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), алешки, каховка, новая каховка, голая пристань