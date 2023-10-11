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Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дрона

Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дрона - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дрона

Два украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T06:32

2023-10-11T06:32

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обстрелы брянской области

всу (вооруженные силы украины)

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. 4 октября украинские войска обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, пострадали четыре района, разрушены дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНРУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской областиДесант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей недели

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, обстрелы всу, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, брянская область, украина, россия