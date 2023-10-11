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Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дрона
Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дрона - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дрона
Два украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T06:32
2023-10-11T06:32
2023-10-11T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. 4 октября украинские войска обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами с помощью реактивных систем залпового огня, пострадали четыре района, разрушены дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНРУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской областиДесант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей недели
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новости, обстрелы всу, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), александр богомаз, брянская область, украина, россия
Атака на Брянскую область: в небе сбиты два дрона
Богомаз: два украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Брянской области
06:32 11.10.2023 (обновлено: 06:33 11.10.2023)