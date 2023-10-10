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Мирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНР

Мирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНР - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Мирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНР

В течение дня ВСУ обстреляли из артиллерии районы ДНР 19 раз, выпустив более 60 снарядов, в результате атак в Горловке и Мариуполе ранены мирные жители, один из РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T21:22

2023-10-10T21:22

2023-10-10T21:22

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В течение дня ВСУ обстреляли из артиллерии районы ДНР 19 раз, выпустив более 60 снарядов, в результате атак в Горловке и Мариуполе ранены мирные жители, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, противник за минувший день 19 раз обстрелял четыре района Донецка (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский), а также Ясиноватский район, севернее Донецка, и Горловку (Никитовский район). В результате обстрелов повреждены четыре дома и объект энергетики в Донецке, добавил он.Ранее Пушилин сообщил, что противник накапливает силы на некоторых направлениях, и не исключил, что в октябре ВСУ предпримут еще одну попытку наступать. Читайте также на РИА Новости Крым:Убиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиков

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2023

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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости