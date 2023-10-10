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Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиков - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиков
Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиков - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиков
Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили десять атак противника по четырем направлениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T14:27
2023-10-10T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили десять атак противника по четырем направлениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, на Донецком направлении, возле Клещеевки, российские военные пресекли две попытки атак противника за сутки. Еще два штурма ВСУ отбиты на Южно-Донецком направлении - штурмовые отряды 127-й бригады территориальной обороны возле Приютного Запорожской области были поражены, нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле трех населенных пунктов – Новомихайловки, Никольского и Старомайорского.На Краснолиманском направлении отражены две попытки наступления штурмовых групп 12-й бригады спецназначения и 63-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР."На Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области", - уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".За прошедшую неделю потери украинских войск составили почти 3900 военнослужащих и более 250 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ уничтожено на складе в ПрилукахБуданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииВ севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, запорожская область
Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиков

Минобороны: Вооруженные силы РФ отразили 10 атак ВСУ по четырем направлениям за сутки

14:27 10.10.2023 (обновлено: 14:28 10.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили десять атак противника по четырем направлениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, на Донецком направлении, возле Клещеевки, российские военные пресекли две попытки атак противника за сутки. Еще два штурма ВСУ отбиты на Южно-Донецком направлении - штурмовые отряды 127-й бригады территориальной обороны возле Приютного Запорожской области были поражены, нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле трех населенных пунктов – Новомихайловки, Никольского и Старомайорского.
"Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - отметили в ведомстве.
На Краснолиманском направлении отражены две попытки наступления штурмовых групп 12-й бригады спецназначения и 63-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР.
"На Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области", - уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".
За прошедшую неделю потери украинских войск составили почти 3900 военнослужащих и более 250 единиц техники.
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