https://crimea.ria.ru/20231006/schet-na-tysyachi-skolko-boevikov-vsu-poteryali-za-nedelyu-srazheniy-1131900775.html

Счет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сражений

Счет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сражений - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Счет на тысячи: сколько боевиков ВСУ потеряли за неделю сражений

Потери украинских войск за прошедшую неделю составили почти 3900 военнослужащих и более 250 единиц техники, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T16:27

2023-10-06T16:27

2023-10-06T16:39

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за прошедшую неделю составили почти 3900 военнослужащих и более 250 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск грамотными действиями отразили четыре контратаки подразделений ВСУ.Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники четырех бригад противника в районах населенных Синьковки, Тимковки Харьковской области, Новоселовского и Новолюбовки Луганской Народной Республики.Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 405 военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.Также в районах Волчанска, Купянска и Липцев Харьковской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.Краснолиманское направлениеПодразделения противника предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики, Червоной Дибровы и Кузьмино ЛНР.В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника.Потери ВСУ составили более 430 боевиков убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.Донецкое направлениеПротивник продолжал укреплять свою оборону в районах Авдеевки, Марьинки и Торецка ДНР, одновременно пытаясь атаковать в районах Первомайского, Невельского и Красногоровки Донецкой Народной Республики.За прошедшую неделю на данном направлении подразделения "Южной" группировки отразили 34 атаки ВСУ.В результате противник потерял более 1745 боевиков убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град".Также ударами авиации и ракетных войск уничтожены три склада с боеприпасами.Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.Потери украинских войск за неделю составили свыше 755 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две контратаки штурмовых групп противника в районах Вербового и Работино Запорожской области.Потери ВСУ составили более 320 боевиков убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра.В результате потери противника составили до 235 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей.Кроме того, российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами и пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20231006/nazvano-kolichestvo-unichtozhennykh-u-beregov-kryma-diversantov-vsu-1131900019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу