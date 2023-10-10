https://crimea.ria.ru/20231010/sklad-s-raketami-vsu-razbit-v-khersonskoy-oblasti-1131977234.html

Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области

Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области

Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T13:48

2023-10-10T13:48

2023-10-10T13:48

новости сво

херсонская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщили в Минобороны.Также уточняется, что за сутки на этом направлении фронта противник потерял больше полусотни человек и 12 автомобилей.Накануне сообщалось, что склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожен в районе города Прилуки в Черниговской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за суткиРазбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиков14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине

https://crimea.ria.ru/20231010/vzryvy-v-odesse-povrezhdena-logisticheskaya-infrastruktura-1131969965.html

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2023

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новости сво, херсонская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу