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Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области
Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области
Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T13:48
2023-10-10T13:48
новости сво
херсонская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщили в Минобороны.Также уточняется, что за сутки на этом направлении фронта противник потерял больше полусотни человек и 12 автомобилей.Накануне сообщалось, что склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожен в районе города Прилуки в Черниговской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за суткиРазбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиков14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, херсонская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Склад с ракетами ВСУ разбит в Херсонской области

Минобороны: склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожен в Херсонской области

13:48 10.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", - сказано в сводке.
Также уточняется, что за сутки на этом направлении фронта противник потерял больше полусотни человек и 12 автомобилей.
Накануне сообщалось, что склад с ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ уничтожен в районе города Прилуки в Черниговской области.
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