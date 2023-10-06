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14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине
14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2023
14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине
Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T16:21
2023-10-06T16:21
2023-10-06T16:17
министерство обороны рф
новости сво
storm shadow
himars
scalp
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены склады с иностранным вооружением, цеха оборонных предприятий и пункты размещения украинских боевиков и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в результате ударов уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.Также в пунктах временной дислокации уничтожены подразделения украинских националистических формирований, иностранных наемников и инструкторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризисаУничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперацииРакетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, storm shadow, himars, scalp, всу (вооруженные силы украины), потери всу
14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине
Минобороны: на Украине уничтожены склады с ракетами Storm Shadow, SCALP и снарядами HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены склады с иностранным вооружением, цеха оборонных предприятий и пункты размещения украинских боевиков и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 29 сентября по 6 октября Вооруженными силами РФ нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", – говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ударов уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.
Также в пунктах временной дислокации уничтожены подразделения украинских националистических формирований, иностранных наемников и инструкторов.
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