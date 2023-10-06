https://crimea.ria.ru/20231006/14-gruppovykh-udarov-po-protivniku-kakie-tseli-porazheny-na-ukraine-1131900460.html

14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине

14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2023

14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на Украине

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T16:21

2023-10-06T16:21

2023-10-06T16:17

министерство обороны рф

новости сво

storm shadow

himars

scalp

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены склады с иностранным вооружением, цеха оборонных предприятий и пункты размещения украинских боевиков и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в результате ударов уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.Также в пунктах временной дислокации уничтожены подразделения украинских националистических формирований, иностранных наемников и инструкторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризисаУничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперацииРакетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, storm shadow, himars, scalp, всу (вооруженные силы украины), потери всу