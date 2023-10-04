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Уничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Уничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперации
Уничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Уничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперации
Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак противника в зоне специальной военной операции, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили почти 500 РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T15:10
2023-10-04T15:10
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
запорожская область
херсонская область
новости сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак противника в зоне специальной военной операции, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили почти 500 боевиков и 29 единиц техники. Об это сообщает Минобороны РФ.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп противника в районах Андреевки, Водяного и Невельского Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, американская артиллерийская система М777, а также станция радиоэлектронной борьбы.Также в районе Константиновки ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.Краснолиманское и Южно-Донецкое направленияНа Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовиков противника в районе Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества.Уничтожено до 50 боевиков, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе Приютного Запорожской области. Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР.Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки и Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Артемовки Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 боевиков, танк, два автомобиля.Также в районе Шийковки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах Купянска и Липцев Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российские подразделения во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесли удары по живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области. Уничтожено до 45 боевиков и два автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также американское орудие М119.На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военных, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе Херсона.
https://crimea.ria.ru/20231004/mnogotselevoy-istrebitel-vsu-mig-29-unichtozhen-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1131849315.html
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, запорожская область, херсонская область, новости сво, потери всу
Уничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперации

Минобороны: за прошедшие сутки ВСУ потеряли около 500 боевиков и 30 единиц техники

15:10 04.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили семь атак противника в зоне специальной военной операции, потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили почти 500 боевиков и 29 единиц техники. Об это сообщает Минобороны РФ.

Донецкое направление

Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп противника в районах Андреевки, Водяного и Невельского Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, американская артиллерийская система М777, а также станция радиоэлектронной борьбы.
Также в районе Константиновки ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Краснолиманское и Южно-Донецкое направления

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовиков противника в районе Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества.
Уничтожено до 50 боевиков, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе Приютного Запорожской области. Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР.
Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.

Купянское направление

Подразделения "Западной" группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Синьковки и Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Артемовки Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 боевиков, танк, два автомобиля.
Также в районе Шийковки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах Купянска и Липцев Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

Запорожское и Херсонское направления

На Запорожском направлении российские подразделения во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесли удары по живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области. Уничтожено до 45 боевиков и два автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также американское орудие М119.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военных, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе Херсона.
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
14:57
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