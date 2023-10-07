https://crimea.ria.ru/20231007/razbitye-sklady-s-toplivom-i-punkt-upravleniya-vsu-poteryali-600-boevikov-1131919198.html

Разбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиков

Разбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиков - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Разбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиков

Российские военные уничтожили за сутки еще 600 украинских военных, разгромили склады с топливом и авиационными средствами поражения ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T16:54

2023-10-07T16:54

2023-10-07T16:54

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129975817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_617c9a9c53be92fa14814f16580d22e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки еще 600 украинских военных, разгромили склады с топливом и авиационными средствами поражения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 121 районе", - говорится в сообщении.Купянское направлениеПодразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять контратак механизированных бригад ВСУ у населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области.Краснолиманское направлениеСилами группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", два орудия Д-30 и одно Д-20.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отбили три атаки штурмовых групп возле трех сел Донецкой Народной Республики."Потери противника на данном направлении составили около 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.Южно-Донецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны возле Приютного Запорожской области. Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки.Запорожское и Херсонское направленияПодразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесены удары по скоплениям сил противника в районах населенных пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Здесь уничтожено до 50 украинских военных и четыре единицы техники. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и пушка М-46.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. На островах Алешкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.Кроме того, возле Ильичевска Одесской области разгромлен склад военно-технического имущества ВСУ. В районе населенного пункта Победа в ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Около села Дубиевка Черкасской области разбиты склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.Как сообщалось, за минувшие сутки средствами ПВО уничтожены украинский штурмовик Су-25, семь снарядов HIMARS и четыре ракеты HARM.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за суткиИстория подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертноКогда первые серийные "Сарматы" заступят на боевое дежурство

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область