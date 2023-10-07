https://crimea.ria.ru/20231007/istoriya-podviga-ryadovoy-egorov-predstavlen-k-zvaniyu-geroya-rf-posmertno-1131916798.html

История подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертно

История подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертно - РИА Новости Крым, 07.10.2023

История подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертно

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T13:33

2023-10-07T13:33

2023-10-07T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России."За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Дмитрий Егоров представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации (посмертно). Позывной Сунтар взят Дмитрием по названию населенного пункта, расположенного в Республике Саха (Якутия), где он проживал", - сказано в сообщении.Боец с позывным Сунтар принял бой с превосходящими силами врага около Новомайорского в ДНР.Минобороны опубликовало в Telegram фрагмент сражения, в котором Сунтар вместе с бойцами своей бригады ведут стрелковый бой с боевиками противника.Ранее командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожил диверсантов: участник СВО из Севастополя награжден медалью"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВОВ шаге от линии огня - интервью с передовой

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, подвиги героев, общество, сергей шойгу, вооруженные силы россии, новости