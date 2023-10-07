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История подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертно - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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История подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертно
История подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертно - РИА Новости Крым, 07.10.2023
История подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертно
Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T13:33
2023-10-07T13:35
министерство обороны рф
новости сво
подвиги героев
общество
сергей шойгу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России."За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Дмитрий Егоров представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации (посмертно). Позывной Сунтар взят Дмитрием по названию населенного пункта, расположенного в Республике Саха (Якутия), где он проживал", - сказано в сообщении.Боец с позывным Сунтар принял бой с превосходящими силами врага около Новомайорского в ДНР.Минобороны опубликовало в Telegram фрагмент сражения, в котором Сунтар вместе с бойцами своей бригады ведут стрелковый бой с боевиками противника.Ранее командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожил диверсантов: участник СВО из Севастополя награжден медалью"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВОВ шаге от линии огня - интервью с передовой
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, подвиги героев, общество, сергей шойгу, вооруженные силы россии, новости
История подвига: рядовой Егоров представлен к званию Героя РФ посмертно

Шойгу посмертно представил к званию Герой России рядового Дмитрия Егорова за бой в ДНР

13:33 07.10.2023 (обновлено: 13:35 07.10.2023)
 
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Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России.
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Дмитрий Егоров представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации (посмертно). Позывной Сунтар взят Дмитрием по названию населенного пункта, расположенного в Республике Саха (Якутия), где он проживал", - сказано в сообщении.
Боец с позывным Сунтар принял бой с превосходящими силами врага около Новомайорского в ДНР.
"Применяя массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами, противник предпринял попытку наступления. Оценив обстановку, рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящим противником. В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. В этом бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным", - рассказали подробности боя в оборонном ведомстве.
Минобороны опубликовало в Telegram фрагмент сражения, в котором Сунтар вместе с бойцами своей бригады ведут стрелковый бой с боевиками противника.
Ранее командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.
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Министерство обороны РФНовости СВОПодвиги героевОбществоСергей ШойгуВооруженные силы РоссииНовости
 
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