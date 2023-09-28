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Уничтожил диверсантов: участник СВО из Севастополя награжден медалью

Уничтожил диверсантов: участник СВО из Севастополя награжден медалью - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Уничтожил диверсантов: участник СВО из Севастополя награжден медалью

Участник спецоперации из Севастополя с позывным "Хоттабыч" награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за уничтожение диверсионной группы... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T20:43

2023-09-28T20:43

2023-09-28T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Участник спецоперации из Севастополя с позывным "Хоттабыч" награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за уничтожение диверсионной группы ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Военнослужащий Игорь (позывной "Хоттабыч) был в зоне специальной военной операции уже дважды. В первый раз воевал в ЛНР, где выполнял боевые задачи в составе добровольческого спецотряда "Барс". Второй – в ДНР, под Соледаром.Он рассказывает, что вместе с боевыми товарищами два месяца был на передовой, где они вели бои против разведывательно-диверсионных подразделений ВСУ. За уничтожение вражеского ДРГ он и награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Игорь признался, что очень рад и горд и за себя, и за однополчан, которые были удостоены наград вместе с ним, и что стоять плечом к плечу с ними для него сегодня – дело чести и дань памяти подвигам героев из его собственной семьи.Сейчас, по словам Игоря, он собирает документы, чтобы вновь вернуться в зону СВО и продолжить борьбу с врагом.Ранее морпехи из Севастополя были награждены за героизм на Запорожском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя "Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, подвиги героев, севастополь, правительство севастополя, новости крыма, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), соледар