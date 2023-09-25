https://crimea.ria.ru/20230925/bolshoy-geroy-rossii-shoygu-predstavil-k-zvaniyu-voennogo-iz-zony-svo-1131645437.html

"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО

"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО - РИА Новости Крым, 25.09.2023

"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО

Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщает российское РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T12:37

2023-09-25T12:37

2023-09-25T12:37

министерство обороны рф

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.Министерство приводит кадры с беспилотника, на которых видно, как пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что "Большой" умело руководил своими подчиненными и принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей."Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", - акцентировали в ведомстве.Ранее командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из СевастополяПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, новости сво, подвиги героев, общество, новости