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"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО
"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО - РИА Новости Крым, 25.09.2023
"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО
Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщает российское РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T12:37
2023-09-25T12:37
министерство обороны рф
сергей шойгу
новости сво
подвиги героев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.Министерство приводит кадры с беспилотника, на которых видно, как пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что "Большой" умело руководил своими подчиненными и принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей."Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", - акцентировали в ведомстве.Ранее командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из СевастополяПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сергей шойгу, новости сво, подвиги героев, общество, новости
"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО

Шойгу представил военнослужащего Калашникова с позывным "Большой" к званию Героя России

12:37 25.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны РФ к званию Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Министерство приводит кадры с беспилотника, на которых видно, как пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что "Большой" умело руководил своими подчиненными и принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.
"Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", - акцентировали в ведомстве.
Ранее командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуНовости СВОПодвиги героевОбществоНовости
 
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