"Большой" Герой России: Шойгу представил к званию военного из зоны СВО
Шойгу представил военнослужащего Калашникова с позывным "Большой" к званию Героя России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны РФ к званию Героя Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Министерство приводит кадры с беспилотника, на которых видно, как пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что "Большой" умело руководил своими подчиненными и принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.
"Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", - акцентировали в ведомстве.
Ранее командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.
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