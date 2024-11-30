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Когда украинцы полностью исчезнут как нация – прогноз ученого в Киеве

Когда украинцы полностью исчезнут как нация – прогноз ученого в Киеве - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Когда украинцы полностью исчезнут как нация – прогноз ученого в Киеве

Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, если не учитывать потери в ходе боевых действий эмиграцию. Такой прогноз в эфире одного из телеканалов РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T17:18

2024-11-30T17:18

2024-11-30T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, если не учитывать потери в ходе боевых действий эмиграцию. Такой прогноз в эфире одного из телеканалов озвучила заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.По словам Богомолец, "территория останется, кто-то на ней будет жить, но это будут уже не украинцы".В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.В то же время, по данным всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что демографический кризис в стране будет только усугубляться, и придется привлекать мигрантов, чтобы закрыть потребности рынка труда. По его мнению, через несколько поколений украинцев может вообще не остаться.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент КФУ, социолог и политолог Наталья Киселева в свою очередь отметила, что Украина еще до начала СВО входила в группу стран с самыми низкими показателями рождаемости, а сейчас уже занимает в этом рейтинге государств мира предпоследнее место.Только за прошлый год рождаемость на Украине упала более чем на 30%. Кроме того, указала эксперт, Украина входит в число стран с самой низкой продолжительностью жизни мужчин, а уровень смертности в первом полугодии 2024-го в три раза превысил рождаемость.* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населенияУкраина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиМассовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, прогноз, политика, демография, мнения