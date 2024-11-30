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Когда украинцы полностью исчезнут как нация – прогноз ученого в Киеве
Когда украинцы полностью исчезнут как нация – прогноз ученого в Киеве - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Когда украинцы полностью исчезнут как нация – прогноз ученого в Киеве
Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, если не учитывать потери в ходе боевых действий эмиграцию. Такой прогноз в эфире одного из телеканалов РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T17:18
2024-11-30T17:18
2024-11-30T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, если не учитывать потери в ходе боевых действий эмиграцию. Такой прогноз в эфире одного из телеканалов озвучила заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.По словам Богомолец, "территория останется, кто-то на ней будет жить, но это будут уже не украинцы".В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.В то же время, по данным всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что демографический кризис в стране будет только усугубляться, и придется привлекать мигрантов, чтобы закрыть потребности рынка труда. По его мнению, через несколько поколений украинцев может вообще не остаться.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент КФУ, социолог и политолог Наталья Киселева в свою очередь отметила, что Украина еще до начала СВО входила в группу стран с самыми низкими показателями рождаемости, а сейчас уже занимает в этом рейтинге государств мира предпоследнее место.Только за прошлый год рождаемость на Украине упала более чем на 30%. Кроме того, указала эксперт, Украина входит в число стран с самой низкой продолжительностью жизни мужчин, а уровень смертности в первом полугодии 2024-го в три раза превысил рождаемость.* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организацийСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населенияУкраина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиМассовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
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украина, новости, прогноз, политика, демография, мнения
Когда украинцы полностью исчезнут как нация – прогноз ученого в Киеве
Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет – экс-нардеп Богомолец
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, если не учитывать потери в ходе боевых действий эмиграцию. Такой прогноз в эфире одного из телеканалов озвучила заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.
"Идет сумасшедший, катастрофический рост смертности и снижение рождаемости. Если это будет двигаться в такой модели, то, не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции, украинская нация обнулится через 180 лет. Останется ноль украинцев", - приводят ее слова украинские СМИ.
По словам Богомолец, "территория останется, кто-то на ней будет жить, но это будут уже не украинцы".
В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.
В то же время, по данным всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников
, преимущественно, мальчиков.
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает
, что демографический кризис в стране будет только усугубляться, и придется привлекать мигрантов, чтобы закрыть потребности рынка труда. По его мнению, через несколько поколений украинцев может вообще не остаться.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), доцент КФУ, социолог и политолог Наталья Киселева в свою очередь отметила
, что Украина еще до начала СВО входила в группу стран с самыми низкими показателями рождаемости, а сейчас уже занимает в этом рейтинге государств мира предпоследнее место.
Только за прошлый год рождаемость на Украине упала более чем на 30%. Кроме того, указала эксперт, Украина входит в число стран с самой низкой продолжительностью жизни мужчин, а уровень смертности в первом полугодии 2024-го в три раза превысил рождаемость.
* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организаций
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