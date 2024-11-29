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Украинской нации грозит исчезновение
Украинской нации грозит исчезновение - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Украинской нации грозит исчезновение
На Украине усиливается демографический кризис и отмечается острая нехватка рабочей силы. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил бывший... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T11:14
2024-11-29T11:14
2024-11-29T11:14
украина
николай азаров
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мигранты
мнения
демография
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На Украине усиливается демографический кризис и отмечается острая нехватка рабочей силы. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.По словам экс-премьера, демографический кризис в стране будет только усугубляться. И придется привлекать мигрантов, чтобы закрыть потребности рынка труда. Причем это будут не жители постсоветских стран – он едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится, убежден он.В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.В то же время, по данным всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.Массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада, чтобы населить Украины мигрантами и усложнить возможную дальнейшую реинтеграцию ряда юго-восточных регионов с Россией, заявлял ранее РИА Новости Крым декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа неизбежна: для чего Украину ускоренно зачищают от населенияУкраина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемостиМассовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
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украина, николай азаров, в мире, общество, мигранты, мнения, демография, новости
Украинской нации грозит исчезновение
Азаров: через несколько поколений украинцев может вообще не остаться
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. На Украине усиливается демографический кризис и отмечается острая нехватка рабочей силы. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллионах рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения", - говорится в сообщении.
По словам экс-премьера, демографический кризис в стране будет только усугубляться. И придется привлекать мигрантов, чтобы закрыть потребности рынка труда. Причем это будут не жители постсоветских стран – он едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится, убежден он.
"Поэтому наиболее вероятный сценарий для Украины – жители стран южной и восточной Азии, например Филиппины, Таиланд и так далее", - отметил Николай Азаров.
В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецким СМИ сообщила, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов.
В то же время, по данным всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников
, преимущественно, мальчиков.
Массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада
, чтобы населить Украины мигрантами и усложнить возможную дальнейшую реинтеграцию ряда юго-восточных регионов с Россией, заявлял ранее РИА Новости Крым декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
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