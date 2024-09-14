https://crimea.ria.ru/20240914/ukraina-stala-pervoy-v-mire-po-smertnosti-i-posledney-po-rozhdaemosti-1140346845.html

Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости

Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости

Украина заняла первое место в мире по уровню смертности и последнее по рождаемости, при этом смертность превышает рождаемость втрое по ряду причин. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T16:27

2024-09-14T16:27

2024-09-14T16:27

украина

демография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украина заняла первое место в мире по уровню смертности и последнее по рождаемости, при этом смертность превышает рождаемость втрое по ряду причин. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на данные ЦРУ, а также американский журнал Newsweek.Согласно данным Центрального разведывательного управления США, смертность на Украине достигла 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире. Следом за Украиной идут Литва, Сербия и Латвия.При этом рождаемость на Украине катастрофически падает.Только в первой половине 2024 года рождаемость на Украине уменьшилась на 9%, а за полгода достигла показателей всего 2023 года, отмечает издание. Сейчас 6 рожденных приходится на 1000 жителей.Ситуация на Украине в этом смысле хуже, чем даже в Монако, Южной Корее и Андорре.Уточняется, что с 43,5 миллиона в 2021 году население Украины сократилось теперь до 37,9 миллионов.По мнению экспертов, преодолеть демографический кризис будет непросто, так как для этого необходимо вернуть эмигрантов, а привлечь их – "очень сложный вызов".Ранее социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, какова истинная причина массового отказа от гражданства Украины эмигрантов за рубежом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 2 тысяч военных потерь и прорванная оборона: итоги суток для ВСУ Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, демография, статистика, в мире, новости