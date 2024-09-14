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Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости
Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости
Украина заняла первое место в мире по уровню смертности и последнее по рождаемости, при этом смертность превышает рождаемость втрое по ряду причин. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T16:27
2024-09-14T16:27
украина
демография
статистика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украина заняла первое место в мире по уровню смертности и последнее по рождаемости, при этом смертность превышает рождаемость втрое по ряду причин. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на данные ЦРУ, а также американский журнал Newsweek.Согласно данным Центрального разведывательного управления США, смертность на Украине достигла 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире. Следом за Украиной идут Литва, Сербия и Латвия.При этом рождаемость на Украине катастрофически падает.Только в первой половине 2024 года рождаемость на Украине уменьшилась на 9%, а за полгода достигла показателей всего 2023 года, отмечает издание. Сейчас 6 рожденных приходится на 1000 жителей.Ситуация на Украине в этом смысле хуже, чем даже в Монако, Южной Корее и Андорре.Уточняется, что с 43,5 миллиона в 2021 году население Украины сократилось теперь до 37,9 миллионов.По мнению экспертов, преодолеть демографический кризис будет непросто, так как для этого необходимо вернуть эмигрантов, а привлечь их – "очень сложный вызов".Ранее социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, какова истинная причина массового отказа от гражданства Украины эмигрантов за рубежом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 2 тысяч военных потерь и прорванная оборона: итоги суток для ВСУ Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине
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РИА Новости Крым
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украина, демография, статистика, в мире, новости
Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости

Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости

16:27 14.09.2024
 
© Фото: pixabayКладбище
Кладбище
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украина заняла первое место в мире по уровню смертности и последнее по рождаемости, при этом смертность превышает рождаемость втрое по ряду причин. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на данные ЦРУ, а также американский журнал Newsweek.
Согласно данным Центрального разведывательного управления США, смертность на Украине достигла 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире. Следом за Украиной идут Литва, Сербия и Латвия.
При этом рождаемость на Украине катастрофически падает.
"Миграция в сочетании с нежеланием женщин рожать во время конфликта создала "идеальный шторм" для будущего населения Украины. Все эти проблемы возникают одновременно", – пишет Newsweek со ссылкой на главу отдела оценок и прогнозов населения ООН Патрика Герланда.
Только в первой половине 2024 года рождаемость на Украине уменьшилась на 9%, а за полгода достигла показателей всего 2023 года, отмечает издание. Сейчас 6 рожденных приходится на 1000 жителей.
Ситуация на Украине в этом смысле хуже, чем даже в Монако, Южной Корее и Андорре.
Уточняется, что с 43,5 миллиона в 2021 году население Украины сократилось теперь до 37,9 миллионов.
По мнению экспертов, преодолеть демографический кризис будет непросто, так как для этого необходимо вернуть эмигрантов, а привлечь их – "очень сложный вызов".
Ранее социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, какова истинная причина массового отказа от гражданства Украины эмигрантов за рубежом.
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