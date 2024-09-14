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Более 2 тысяч военных потерь и прорванная оборона: итоги суток для ВСУ

Более 2 тысяч военных потерь и прорванная оборона: итоги суток для ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Более 2 тысяч военных потерь и прорванная оборона: итоги суток для ВСУ

Российские подразделения "Центр" прорвали оборону ВСУ в районе Селидово и еще четырех пунктов в ДНР, потери противника на всех направлениях в зоне спецоперации... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T12:54

2024-09-14T12:54

2024-09-14T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские подразделения "Центр" прорвали оборону ВСУ в районе Селидово и еще четырех пунктов в ДНР, потери противника на всех направлениях в зоне спецоперации за сутки превысили 2 тысячи боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что на данном направлении в течение суток были также отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины. Потери противника здесь составили около 560 человек.Еще большие потери – 715 военнослужащих – враг понес в боестолкновениях с российскими бойцами группировки войск "Южная", в результате чего ВС РФ освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР.Подразделения России нанесли здесь поражение формированиям 28-й, 54-й и 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны. При этом отразили две контратаки штурмовиков 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.В итоге противник потерпел поражение в районе населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка (ДНР).Кроме того, подразделения группировки войск "Запад", улучшив свое тактическое положение, поразили живую силу и технику 14-й, 44-й, 54-й, 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 104-й и 119-й бригад теробороны.Враг был сокрушен под Тернами в Донецкой Народной Республике и под Розовкой в Луганской Народной Республике. А также в районах населенных пунктов: Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка и Боровая в Харьковская области, уточнили в Минобороны.Также на этом направлении отразили контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника за сутки составили до 520 боевиков.Еще 110 военнослужащих убитыми и ранеными ВСУ потеряли на Липцовском и Волчанском направлениях. Поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск в Харьковской области нанесли подразделения группировки войск "Север".Противник также потерял до 105 военнослужащих, технику и полевой склад боеприпасов в ходе продвижения российских подразделений группировки войск "Восток", добавили в Минобороны.Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" поразили живую силу и технику 35-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Веселого и Токаревке в Херсонской области и Степногорска в Запорожской области. По данный МО, потери украинских войск здесь составили около 80 боевиков.Ранее 14 сентября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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