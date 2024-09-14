https://crimea.ria.ru/20240914/amerikanskiy-bradley-v-zone-svo-smozhet-voevat-protiv-vsu-i-naemnikov-1140316334.html

Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников

Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников

Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике боевую машину пехоты производства США Bradley и... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T11:00

2024-09-14T11:00

2024-09-14T11:00

новости сво

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

вооруженные силы россии

bradley

поставки западного оружия украине

оружие

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140315780_0:37:1234:731_1920x0_80_0_0_63711cf0f444160a4a9a5c8ffc03127b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике боевую машину пехоты производства США Bradley и отремонтировали ее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что БМП М2 Bradley была доставлена в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" с Авдеевского направления. Сначала российские бойцы провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности личного состава и техники, после чего вывезли трофейную технику при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины.Bradley достался ВС РФ практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, так что все узлы и агрегаты, включая двигатель, удалось восстановить в ходе небольших ремонтных работ, отмечают в военном ведомстве.Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин западные системы вооружений показали, что отлично горят в зоне СВО без шансов на восстановление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, bradley, поставки западного оружия украине, оружие, министерство обороны рф