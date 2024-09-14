Рейтинг@Mail.ru
Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240914/amerikanskiy-bradley-v-zone-svo-smozhet-voevat-protiv-vsu-i-naemnikov-1140316334.html
Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников
Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников
Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике боевую машину пехоты производства США Bradley и... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T11:00
2024-09-14T11:00
новости сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
вооруженные силы россии
bradley
поставки западного оружия украине
оружие
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140315780_0:37:1234:731_1920x0_80_0_0_63711cf0f444160a4a9a5c8ffc03127b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике боевую машину пехоты производства США Bradley и отремонтировали ее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что БМП М2 Bradley была доставлена в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" с Авдеевского направления. Сначала российские бойцы провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности личного состава и техники, после чего вывезли трофейную технику при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины.Bradley достался ВС РФ практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, так что все узлы и агрегаты, включая двигатель, удалось восстановить в ходе небольших ремонтных работ, отмечают в военном ведомстве.Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин западные системы вооружений показали, что отлично горят в зоне СВО без шансов на восстановление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0d/1140315780_106:0:1129:767_1920x0_80_0_0_ab5d67cd7a1aa01d81eaccfdb8093cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, bradley, поставки западного оружия украине, оружие, министерство обороны рф

Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников

11:00 14.09.2024
 
© Министерство обороны РФВС РФ эвакуировали из ДНР БМП Bradley и отремонтировали ее
ВС РФ эвакуировали из ДНР БМП Bradley и отремонтировали ее
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике боевую машину пехоты производства США Bradley и отремонтировали ее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что БМП М2 Bradley была доставлена в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" с Авдеевского направления.
Сначала российские бойцы провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности личного состава и техники, после чего вывезли трофейную технику при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
Bradley достался ВС РФ практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, так что все узлы и агрегаты, включая двигатель, удалось восстановить в ходе небольших ремонтных работ, отмечают в военном ведомстве.
"Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники", – заявили в ведомстве.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин западные системы вооружений показали, что отлично горят в зоне СВО без шансов на восстановление.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"
Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard
 
Новости СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеВооруженные силы РоссииBradleyПоставки западного оружия УкраинеОружиеМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных
13:32Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
13:02В Крыму ребенок упал в 7-метровый бетонный резервуар
12:54Более 2 тысяч военных потерь и прорванная оборона: итоги суток для ВСУ
12:32РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины
12:11Армия России освободила Желанное Первое в ДНР
12:04Раскопки городища Артезиан в Крыму: археологи сделали уникальные открытия
11:32Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине
11:00Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников
10:49День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие
10:42В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня
10:17Клава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа
10:07В Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"
09:31Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии
09:02Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания
08:43Часть Симферопольского района на сутки останется без газа
08:33Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями
08:11Где в Севастополе на выходных не будет света
07:43В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти
07:10Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
Лента новостейМолния