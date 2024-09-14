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Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников
Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников
Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике боевую машину пехоты производства США Bradley и... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T11:00
2024-09-14T11:00
2024-09-14T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике боевую машину пехоты производства США Bradley и отремонтировали ее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что БМП М2 Bradley была доставлена в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" с Авдеевского направления. Сначала российские бойцы провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности личного состава и техники, после чего вывезли трофейную технику при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины.Bradley достался ВС РФ практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, так что все узлы и агрегаты, включая двигатель, удалось восстановить в ходе небольших ремонтных работ, отмечают в военном ведомстве.Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин западные системы вооружений показали, что отлично горят в зоне СВО без шансов на восстановление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, bradley, поставки западного оружия украине, оружие, министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике боевую машину пехоты производства США Bradley и отремонтировали ее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что БМП М2 Bradley была доставлена в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" с Авдеевского направления.
Сначала российские бойцы провели инженерную разведку района для обеспечения безопасности личного состава и техники, после чего вывезли трофейную технику при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
Bradley достался ВС РФ практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, так что все узлы и агрегаты, включая двигатель, удалось восстановить в ходе небольших ремонтных работ, отмечают в военном ведомстве.
"Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники", – заявили в ведомстве.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин западные системы вооружений показали, что отлично горят в зоне СВО
без шансов на восстановление.
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