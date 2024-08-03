https://crimea.ria.ru/20240803/v-zone-svo-massovo-goryat-natovskie-kraby-i-bredli-1139336840.html
В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"
В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли" - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации четыре танка и четыре боевые машины пехоты (ВМП) Bradley и Marder производства США и Германии, а также самоходные... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T15:18
2024-08-03T15:18
2024-08-03T15:18
новости сво
министерство обороны рф
поставки западного оружия украине
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
нато
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации четыре танка и четыре боевые машины пехоты (ВМП) Bradley и Marder производства США и Германии, а также самоходные артиллерийские установки, поставленные Украине Польшей и Великобританией и прочее западное вооружение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, одна БМП Bradley американского производства уничтожена в ходе продвижения подразделений группировки войск "Запад". А войска "Центр" в боях уничтожили три боевые машины пехоты ВСУ.Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и САУ Braveheart производства Великобритании.Кроме того, ВСУ потеряли пять американских 155-мм гаубиц, в том числе три М777 и М198, и британскую гаубицу FH-70.Помимо этого, ВС РФ уничтожили два бронетранспортера М113, боевую бронированную машину HMMWV и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 – все перечисленное вооружение производства США.Также на одном из направлений украинская армия осталась без 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.Помимо этого, армия России ликвидировала десятки других орудий и технику, в том числе украинские гаубицы и пушки и средства контрбатарейной борьбы, а также пикапы и автомобили.Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены пусковые установки ЗРК, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников. Накануне в Минобороны отчитались об уничтожении в зоне СВО трех установок Patriot за неделю. Читайте также на РИА Новости Крым:Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВОНа Украине совершены первые вылеты на истребителях F-16 – СМИАрмия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон
https://crimea.ria.ru/20240803/sily-pvo-za-sutki-sbili-9-snaryadov-himars-i-140-ukrainskikh-dronov-1139336017.html
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новости сво, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , нато, сша
В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"
Армия России массово уничтожает поставленное Киеву вооружение из стран НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации четыре танка и четыре боевые машины пехоты (ВМП) Bradley и Marder производства США и Германии, а также самоходные артиллерийские установки, поставленные Украине Польшей и Великобританией и прочее западное вооружение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, одна БМП Bradley американского производства уничтожена в ходе продвижения подразделений группировки войск "Запад". А войска "Центр" в боях уничтожили три боевые машины пехоты ВСУ.
"Из них две Bradley производства США и Marder производства ФРГ", – уточнили в Минобороны.
Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и САУ Braveheart производства Великобритании.
Кроме того, ВСУ потеряли пять американских 155-мм гаубиц, в том числе три М777 и М198, и британскую гаубицу FH-70.
Помимо этого, ВС РФ уничтожили два бронетранспортера М113, боевую бронированную машину HMMWV и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 – все перечисленное вооружение производства США.
Также на одном из направлений украинская армия осталась без 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.
Помимо этого, армия России ликвидировала десятки других орудий и технику, в том числе украинские гаубицы и пушки и средства контрбатарейной борьбы, а также пикапы и автомобили.
Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены
пусковые установки ЗРК, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.
Накануне в Минобороны отчитались об уничтожении в зоне СВО трех установок Patriot
за неделю.
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